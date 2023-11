Juan Carlos Rivero incendia las redes con un mensaje que desquicia al personal

El periodista deportivo de Televisión Española hizo pública su opinión en la red social X, el Twitter de toda la vida, respecto a la amnistía y recibió un sinfín de comentarios negativos.

No es la primera vez que Juan Carlos Rivero desvela sus afinidades políticas en las redes sociales. El periodista deportivo de Televisión Española no parece tener demasiadas cosas en común con el centro derecha y sí que parece oscilarse bastante hacia la izquierda. En estas últimas horas de explosión popular contra la decisión de Pedro Sánchez de firmar un acuerdo que incluye la ley de amnistía con tal de conservar el poder, Rivero ha hecho público su parecer. Ha sido en X, el Twitter de toda la vida.

Qué clase de políticos son los que entienden el pacto y la negociación como una humillación? De qué triste y penoso periodo de la reciente historia de España proceden? No, veo que el franquismo no está superado. Siguen aquí. Padre, perdónalos, no saben lo que dicen. — JUAN CARLOS RIVERO (@JCRIVEROTV) November 12, 2023

"Qué clase de políticos son los que entienden el pacto y la negociación como una humillación? De qué triste y penoso periodo de la reciente historia de España proceden? No, veo que el franquismo no está superado. Siguen aquí. Padre, perdónalos, no saben lo que dicen", escribió Juan Carlos Rivero este pasado domingo, coincidiendo con las masivas manifestaciones que se registraron en todo el país.

Juan Carlos Rivero se mete en un charco en X

El post cuenta con más de 160.000 reproducciones y las respuestas se acercan ya al millar. La inmensa mayoría de esas contestaciones dejan al periodista de Televisión a la altura del betún.

Tu carrera es un ejemplo de la degradación de España.

Pero te entendemos: lo importante es comer. — Ángel María Ramos (@ngelMaraRamos1) November 13, 2023

Sorprendido contigo, aunque ahora entiendo muchas cosas. Merecido tienes que no te vuelvan a llamar a presentar. — Deltabravo (@elmultiverso_) November 12, 2023

Después de muchos años siendo la voz de la selección española de fútbol, Juan Carlos Rivero dejó de retransmitir partidos de élite en Televisión Española. Sus últimas apariciones, entre las citas más esperadas, fueron en la final de la Copa del Rey que venció el Real Madrid a Osasuna y en la final de la Champions que confirmó al Manchester City como el mejor equipo de Europa.

Míticos fueron sus errores en algunas retransmisiones y posiblemente fueron los causantes de que, actualmente, tan solo comente partidos de la selección española sub'21. Su lugar en los encuentros más importantes del calendario futbolístico ha sido ocupado por David Figueira.