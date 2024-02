La reflexión de Alsina con Galicia que removerá conciencias en Moncloa y Ferraz

El presentador de Onda Cero cree que el PSOE se ha centrado demasiado en complacer a los independentistas catalanes y han dejado de lado a los gallegos con una propuesta pobre y sin fondo.

Mientras en el Partido Popular celebran los grandes resultados en Galicia y consolidan aún más su poder a nivel autonómico, el ‘sanchismo’ sigue buscando excusas y argumentos para intentar camuflar su batacazo en las autonómicas gallegas. El principal que esgrimen desde Moncloa es que el golpe no ha sido tan duro ni el resultado tan malo porque el llamado bloque progresista se ha quedado más cerca que nunca de superar a los populares.

Un pobre argumentario que desmontó el lunes por la noche Vicente Vallés y que el martes por la mañana también ha desmontado Carlos Alsina. El comunicador estrella de Onda Cero ha podido dar en la diana con una parte concreta de su monólogo diario: el PSOE se ha centrado demasiado en satisfacer las peticiones de los independentistas catalanes y los filoetarras de Bildu en lugares como Navarra y ha dejado de lado sus proyectos en el resto de territorios.

Alsina: "De tanto volcarse con el independentismo en Cataluña se le ha olvidado al PSOE ofrecer algo a Galicia" pic.twitter.com/csC3Q6TYzg — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 20, 2024

Muestra de esta dejadez por parte de Sánchez son los últimos resultados autonómicos, donde el PP se ha hecho con el dominio de gran parte del territorio español. De hecho, desde el 2017, el mapa se ha coloreado de azul prácticamente de norte a sur y este a oeste de España. Todo ello mientras Sánchez aguanta en la Moncloa gracias a venderse por los votos de Puigdemont y Otegi.

“De tanto volcarse con Cataluña se le ha olvidado al PSOE ofrecer algo a Galicia”, apunta el presentador de ‘Más de uno’ como uno de los posibles motivos del fracaso socialista en las urnas gallegas. Y es que, para Alsina, la obsesión de Sánchez por el poder y por contentar a sus socios ha dilapidado cualquier opción de un mejor resultado

De tanto ocuparse del independentismo en Cataluña, de tanto ocuparse de su relación con Bildu en Navarra y de tanto ocuparse de cómo homologar a Bildu como actor progresista en el Congreso mientras se promete no darle poder alguno en el País Vasco…el PSOE está desatendiendo al resto de España

“En clave territorial el PSOE carece de proyecto para Galicia. No sabe qué ofrecer a una de las tres nacionalidades históricas”, afirma Alsina, que hace un repaso por esas regiones donde los socialistas han fracasado: “No encuentra su sitio en la Andalucía que una vez fue su baluarte, no sale de la crisis en Aragón, o en Castilla y León, anda descabezado en Baleares, no levanta cabeza en Murcia y aguanta como puede en Madrid donde Lobato no se decide ni a ser 'sanchista' ni a ser disidente”.

Otro de los análisis que hacen desde Moncloa y que extrapolan al panorama nacional es que los votantes del PSOE están a favor de la amnistía porque sus votos han ido a parar al BNG, formación que apoya la norma. Un clavo ardiendo al que se agarra el socialismo: “Análisis exprés para salvar la amnistía. Si los votantes del PSOE se han ido al BNG (los de Sumar no existen) es que no están en contra de la amnistía. Mira qué bien. Y se han hecho todos de golpe soberanistas”.

“Pues nada. A esperar a que escampe. Están el PSOE y Sumar tranquilos porque el tortazo no ha sido por la amnistía”, concluye Alsina su acertado monólogo.