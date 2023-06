La singular tradición de Ana Rosa en las elecciones que deja pasmados a todos

La presentadora de Telecinco ha sorprendido a todos contando lo que va a hacer con su voto este 23-J y revelando una costumbre familiar, después de que Joaquín Prat le preguntara.

A poco más de un mes y medio para las elecciones generales del próximo 23 de julio, los ánimos siguen todavía caldeados, sobre todo, de quienes tienen organizadas sus vacaciones de verano para esa fecha y no saben si tendrán que formar parte de una mesa electoral. Sin embargo, y aunque pueda parecer broma, hay quienes esperan con ilusión un día como ese. Ese es el caso de Ana Rosa Quintana. La presentadora de Telecinco se sinceraba este jueves con Joaquín Prat, después de que su compañero le preguntase qué hará ese día y con quién lo pasará.

En la tertulia política diaria de El programa de Ana Rosa se estaba debatiendo sobre la posible huelga de Correos, que provocaría un colapso en el voto a distancia. Y aquí, la presentadora estrella de Mediaset ha hecho una confesión un tanto personal. Y todo, porque su compañero le hacía una pregunta un tanto relacionada con el asunto: "¿Tú vas al colegio electoral a votar o votas por correo?". Y Ana Rosa no dudó ni un segundo en ser totalmente sincera, sorprendiendo a todos con su respuesta.

La tradición de Ana Rosa Quintana en las elecciones

Tras la pregunta de Prat, Ana Rosa contestaba muy segura: "No, yo voy a votar. Yo voy a ir". Una rotunda afirmación que dejaba estupefacto al presentador, que no tuvo más remedio que preguntar, por qué lo decía de esa manera. Y la de Telecinco, explicó el motivo de sus palabras: "Hombre, porque voy a estar aquí. No, yo voy a votar pero también te digo una cosa. Yo pertenezco a una generación que para nosotros ir al colegio electoral es como una fiesta". Pero no se quedó en la superficie, ya que Ana Rosa añadió que a ella le "gusta ir y aunque mis hijos estén fuera voy a procurar que estén aquí y hagamos como hacemos cada vez que hay unas elecciones.

Esto último despertó la curiosidad de todos los presentes, que se quedaron a la espera de que la presentadora de El programa de Ana Rosa siguiese dando las explicaciones pertinentes que pusieran el punto y final a lo que decía. "Mis hijos han votado por primera vez en las elecciones municipales y autonómicas y ahora van a votar en las generales. Y nosotros vamos con los tres hijos, vamos todos juntos, votamos, tomamos el aperitivo, después comemos, lo celebramos", señalaba Ana Rosa hablando así de la tradición que hay en su familia cada vez que hay unos comicios. Una revelación muy personal que la presentadora zanjó con una conclusión: "Pero posiblemente es porque yo he vivido un tiempo en el que no podíamos votar y para mí es realmente un premio", sentenciaba.