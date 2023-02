El toque de atención de Marta Flich a Margallo por sus palabras a Zaida Cantera

La presentadora de "Todo es Mentira", Marta Flich, ha tenido que reprender a José Manuel García-Margallo por dirigirse con malos términos a la diputada socialista Zaida Cantera.

Marta Flich que tenido que ponerse seria en "Todo es Mentira" para cortar un pequeño enganchón que hubo entre el político del PP, José Manuel García-Margallo, y la diputada del PSOE, Zaida Cantera, por el debate que había en el programa sobre la polémica ley del 'solo sí es sí' y las penas a los condenados por delitos sexuales.

El eurodiputado estaba siendo muy crítico con el gobierno de Sanchez, asegurando en varias ocasiones que "sabían que la ley iba a rebajar algunas condenas", algo que hizo que la socialista le interrumpiera en varias ocasiones. Cansado de estas interrupciones Margallo le pidió que dejara de intervenir: "No me vuelvas a interrumpir, te lo ruego".

Zaida no se mantendría callada, y ante la petición de Margallo exclamaba que "¡Estás mintiendo!", unas palabras que enfadaron al político 'popular' muchísimo, "yo no estoy mintiendo. Hagamos un pacto, yo no cuento más verdades sobre vosotros, si tú no cuentas más mentiras sobre nosotros", para después seguir con su discurso. El enganchón se produjo instantes después, porque Cantera volvía a interrumpir a Margallo, y el político del PP perdió los papeles: "No me vuelvas a interrumpir, eres muy ordinaria, de verdad".

Marta Flich pide "respeto" en el plató de "Todo es Mentira"

Sorprendida por las palabras de García-Margallo, Marta Flich, la sustituta de Risto Mejide a los mandos de "Todo es Mentira", le reprochó de inmediato los términos en los que se refirió a Cantera: "Trataos con respeto, lo de 'ordinaria' no. Estáis en un debate, pero no os podéis faltar al respeto".

El político del PP se escudaba en que la socialista le había llamado mentiroso muchas veces: "yo no te he acusado de mentir, estás utilizando palabras muy gruesas. Di que hago economías con la verdad, que es más elegante. No puedes decir que estoy mintiendo continuamente".