Juan del Val deja en ridículo a Nuria Roca al destapar un gran secreto familiar

El colaborador de 'La Sexta' no ha dudado ni un segundo en dejar mal a su mujer cuando empiezan a hablar sobre algunas enseñanzas que se hacen a los hijos cuando son pequeños.

La Sexta ofrecía este domingo una nueva emisión de La Roca, el programa vespertino de Nuria Roca donde analizan la actualidad y tratan asuntos de interés para la audiencia. Además, el programa cuenta con una sección en la que se hacen eco de los vídeos más virales y más comentados que circulan por las distintas redes sociales. Este espacio es de los que más juego dan al programa, no solo por los tema que tratan, sino porque sirve para que Juan del Val "haga" de las suyas con sus comentarios. Y, como no podía ser de otra manera, una vez más, el colaborador daba a su mujer en corte a raíz de uno de los asuntos tratados.

Eriz Cerezo, redactor de La Roca y que ahora está sustituyendo a Berni Barrachina, fue "el culpable" del zasca del escritor a la presentadora. El colaborador preguntó directamente a ambos por un asunto familiar, sin esperar que abriría una brecha en el matrimonio. "Juan o Nuria. ¿Os acordáis de la primera vez que enseñasteis a vuestros hijos a andar en bici?", cuestionaba Eriz. Y antes de que Nuria pudiese articular palabra, Juan del Val no dudó ni un segundo en hacerse él con el turno para soltarse una pulla a su mujer.

El corte en directo de Juan del Val a Nuria Roca

"No, Nuria no se puede acordar, porque le enseñé yo a los tres", soltaba Juan del Val en directo en La Sexta, dejando en muy mal lugar a la presentadora. Nuria, ante este ataque, decidió defenderse tirando de ironía: "Mira, os digo una cosa, cuando tengáis hijos, veréis el coñazo que es enseñarles a montar bici", apuntaba la presentadora de La Sexta, con sorna y eludiendo el dardo de su marido. Y, para sorpresa de esta, el colaborador apoyó su argumento. Sin embargo, no pudo evitar soltarle otro zasca: "Esto es completamente cierto. Otra cosa es que ella no haya tenido la oportunidad de comprobarlo en primera persona", reconocía el escritor.

Y, lejos de quedarse solo en ese apunte, Juan decidió zanjar el asunto insistiendo en que sus hijos sabían montar en bicicleta porque él les había enseñado: "Yo soy el que les ha enseñado a montar en bici y ahí están los tres testigos", dejando, nuevamente, a Nuria Roca en mal lugar y con la excusa de que es un "coñazo". Tras esto, Cerezo dio paso al vídeo en cuestión que había promovido la pregunta al matrimonio y que había generado esta tensión en el plató de La Sexta. Cabe recordar que no es la primera vez que el también colaborador de El Hormiguero airea asuntos familiares en el programa que presenta su mujer.