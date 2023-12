Pablo Iglesias y Miguel Bosé, unidos en la noche más loca de Canal Red

El exvicepresidente del Gobierno celebró la cena de Navidad con sus compañeros de emisora de televisión y se "reencontró" con cantantes como el intérprete de "Amante bandido" o Sabina.

Entiendas como entiendas la Navidad, lo que uno nunca se pierde es una buena cena de empresa. Si no, que se lo digan a Pablo Iglesias que, este pasado fin de semana, fue una de las estrellas de la velada que organizaron los trabajadores de Canal Red, la plataforma televisiva impulsada por el que fuera vicepresidente del Gobierno.

Pues hubo cena de Navidad de Canal Red en Vallecas… Y sí, hubo karaoke 🙄 pic.twitter.com/dngDIjdIBJ — Canal Red (@CanalRed_TV) December 18, 2023

Nadie ha tenido que hacer públicas las imágenes porque de ello ya se han encargado los responsables de las redes sociales de la plataforma. Por el video que han compartido se sabe que la cita tuvo lugar en algún local del barrio madrileño de Vallecas, en el que, por principal entretenimiento, se situaba un karaoke.

Y, claro, como no podía ser de otra manera, fue Pablo Iglesias uno de los que dio la voz cantante. El exvicepresidente del Gobierno, al que muchos siguen considerando líder de Unidas Podemos en la sombra, se atrevió con varios clásicos. Y, al menos aquí, demostró que no le hace ascos a ningún artista, por más que no correspondan con su línea ideológica.

Por ejemplo, con un clásico como Joaquín Sabina, quien no hace demasiado tiempo que renegó de forma bastante categórica sobre sus ideas de izquierdas. "Ahora ya no soy tanto de izquierdas porque tengo ojos y oídos para ver las cosas que están pasando", declaró en una entrevista con el diario Público. Del cantautor de Úbeda, Pablo Iglesias rescató la mítica La del pirata cojo, a su estilo, eso sí.

Pablo Iglesias cantando canciones de Bosé y Sabina

También hubo ocasión de escuchar a Iglesias reinterpretando de manera singular la no menos conocida Amante bandido, de Miguel Bosé. Ha pasado casi una década desde aquellas declaraciones del cantante español simpatizando con Podemos, "Es tiempo de cambiar drásticamente", declaró en 2014 respecto al nuevo partido que por aquel entonces surgía en España, un pensamiento que, diez años después, no parece claro que siga manteniendo el negacionista Bosé.

Pablo Iglesias también tuvo su momento Pimpinela, muy clásico en todos los karaokes, aunque fueron algunas de sus compañeras de plataforma televisiva las que realizaron su versión particular de aquel Me gusta ser una zorra, de Las Vulpes.

Me siento @lauraterciado y declaro mi amor incondicional a @irezugasti y @SanchezCedillo. Es así 🎤🎼🎸 — Irene Montero (@IreneMontero) December 18, 2023

A Irene Montero parece, por lo que ha apuntado en X, que le ha gustado el video.