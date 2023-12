Joaquín es sorprendido por Cristina Pedroche en la última cita de "El Novato"

La presentadora de las Campanadas ha sido invitada por el ex futbolista para desmentir los comentarios que acompañan su maternidad y la polémica que trae su esperado estilismo.

Joaquín, El Novato culminaba este jueves la temporada con una entrevista a Cristina Pedroche, aprovechando la inminente gala en la que la presentadora se pondrá al frente, un año más y ya se cumple el décimo aniversario, de las Campanadas que despedirán el 2023.

Durante la entrevista, Pedroche ha confesado detalles su reciente maternidad y de la parte bonita de ésta, pero también de lo que supone el postparto para muchas madres. "Es un duelo", ha dicho sobre la etapa que ha pasado en la que no ha parado de llorar y ha decidido recurrir a la ayuda de una psicóloga para aprender a enfrentarse a sus miedos con la pequeña Laia. Además, ha añadido que la vuelta al trabajo ha sido un poco dura: "La niña depende de mí y de mis tetas".

La presentadora de Password ha confesado también que se plantea volver a ser madre y la ilusión que le haría tener otro bebé, que quiere que sea una niña: "Ya tengo hasta el nombre". Lo único que le da miedo, admitía, es el postparto. Sin embargo, el papá, Dabiz Muñoz, lo tiene claro: "Él es el que quiere sí o sí, uno. Y más", bromeaba.

Diez años al frente de las Campanadas

Joaquín, que en esta ocasión sueña con vivir la misma experiencia profesional, insiste en saber cuál es su secreto. "Yo no te quiero quitar el sitio, pero a mí me fliparía", reconocía, recordando cómo el 31 de diciembre las audiencias se disparan ante los esperados estilismos de la vallecana.

🍇 ¿Comernos las uvas con Joaquín y la Pedroche? La mayor fantasía de hoy.#NovatoCristinaPedroche

Directo▶️ https://t.co/HMc1MGEiqX pic.twitter.com/jlcn7iv0Vd — Antena 3 (@antena3com) December 7, 2023

Sin embargo, hacer frente al desafío no fue tarea fácil y Pedroche tenía claro cuáles eran las dos condiciones que necesitaba que le respetaran. "Es que todo el mundo está viendo la televisión en ese momento. Una emisión puede tener muchísimo éxito, pero no siempre se ve a la misma hora. Se puede ver en después en Atresplayer. Hay más formas de consumirlo. Pero ese día, a las 23:30 horas, todo el mundo ha puesto la televisión y se está preparando sus uvitas”

Tras meditarlo mucho, aceptó, pero con reservas: "Tengo dos condiciones que necesito que me respetéis. Me pongo lo que quiera, lo que me apetezca, porque yo con esos vestidos largos y clásicos no me veía. Y correr la San Silvestre", contaba divertida la mujer del Mejor Chef del Mundo, consciente de que, un año más, son muchas las apuestas sobre lo que elegirá para dar la bienvenida al 2024.