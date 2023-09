Joaquín Prat incendia Telecinco: "Hasta los cojones de Jorge Javier Vázquez"

El presentador de Vamos a Ver concede una entrevista en la que se va de la lengua o peca de sinceridad. Sus palabras han sido tan duras como inesperadas para su compañero de cadena.

La temporada televisiva arrancaba oficialmente la semana del pasado 11 deseptiembre en Telecinco con el arranque de nuevos programas como La Mirada Crítica (Ana Terradillos) y Vamos a Ver, que sustituían el espacio histórico que dejaba El Programa de Ana Rosa, tras dos décadas en la franja matinal de la cadena.

Una semana después, arrancaba la ‘jefa’, Ana Rosa Quintana y su TardeAR, la gran apuesta de Mediaset para recuperar la audiencias perdida en las tardes y que, de momento, ha arrancado muy por debajo de lo esperado: con un 10% de share de media y por debajo de Y Ahora Sonsoles, el programa que conduce en Antena 3 su antigua empleada, Sonsoles Ónega.

Por si fuera poco, y a raíz de una entrevista que un medio de comunicación realizaba a Joaquín Prat, siguen los líos para Mediaset España con dos bandos repartidos entre quienes defienden a capa y espada el legado de Sálvame. Joaquín ha cargado contra el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez, en antena durante 14 temporadas, asegurando que aunque "es historia de la televisión por su innovación" también ha pecado de "histriónico".

Belén Esteban, María Patiño y Prat

Para Prat, "el histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años" ha sentenciado, convencido de que la llegada de Ana Rosa a las tardes de Mediaset "marcará un punto de inflexión".

Unas declaraciones a las que algunos de los rostros más populares de Sálvame no han tardado en reaccionar. En primer lugar, María Patiño, que no ha dudado en contestar a Joaquín Prat a través de sus redes sociales con un dardo que deja claro lo que opina de sus críticas al programa: "Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido".

Y poco después era el turno de Belén Esteban, la que ha reaparecido públicamente, respondiendo al presentador. "Nosotros llevábamos 14 años y todo tiene un principio y un fin. Espero que su programa dure 14 años, aunque ya lleva mucho. Yo a Joaquín le quiero mucho, pero creo que en Sálvame, aunque nos hemos equivocado como todo el mundo, hemos dado mucho entretenimiento y para mí es un orgullo decir que he trabajado en un programa que se llama Sálvame", decía la princesa del pueblo.