Risto Mejide tiene que ser atendido en directo durante la gala de Got Talent

La actuación de Peter y Ann, artistas de Gran Canaria, ha sorprendido a todos los miembros del jurado de 'Got Talent', deslumbrados por su talento

'Got Talent España' vuelve a liderar, esta vez recuperando +0,4 puntos en una semana al firmar un 12,6% y 1.069.000 espectadores. El interés de los espectadores por este formato es evidente, más aún cuando tiene lugar alguna incidencia o curiosidad en medio de la gala. Es lo que ocurrió la noche del sábado y fue uno de los miembros del jurado quien estuvo directamente implicado.

La actuación de Peter y Anny ha sorprendido a todos los miembros del jurado de 'Got Talent'. El programa de Telecinco ha contado con estos artistas de Gran Canaria, que han subido al escenario para mostrar al país su talento. De todos modos, más allá de su habilidad, algo que ha sorprendido a Risto Mejide ha sido la fuerza de Peter. Lo ha comprobado en primera persona, con susto incluido.

Servicios médicos

Peter ha querido agradecer personalmente a todos los miembros del jurado de 'Got Talent' sus palabras tras la actuación y ha chocado la mano con ellos. Este no ha sido un buen momento para el publicista: "¡Me ha roto la mano! ¡Casi me saca el brazo!". Risto Mejide no parecía superar la situación y un miembro de los servicios médicos del programa ha tenido que entrar en directo para comprobar el estado de su mano izquierda.

Todo ha quedado en una anécdota y el miembro del jurado ha podido continuar sin problema su labor en el programa de Telecinco. Este contratiempo no ha evitar que Risto Mejide aprobara la actuación de Peter y Anny, un criterio que ha compartido con Paula y Edurne, que han quedado encantadas con la actuación de este dúo procedente de Gran Canaria. El único 'no' ha sido el de Florentino Fernández.

Paula Echevarría

Risto Mejide ha valorado positivamente la actuación y ha destacado el mérito innegable que supone su número, principalmente por la habilidad que requiere sobre un escenario. Sin embargo, ha puesto un pero, como suele ser habitual en muchas de sus apreciaciones: no le ha parecido todo lo espectacular que podría ser debido, tal como ha comentado, a la poca "variabilidad" de lo ofrecido.

Por su parte, Paula Echevarría se ha mostrado totalmente maravillada por su actuación: "Lo que más me ha impactado es que el sonido de los cuerpos se oye cuando le coges y me ha impactado muchísimo. Nunca había visto nada así".