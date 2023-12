La histórica que regresa desatada a TVE con puya a la cadena que la ha rescatado

La mítica presentadora de televisión estrenaba este jueves su nuevo programa en RTVE 'No sé de qué me hablas' y no ha dudado ni un segundo en lanzar pullitas para quien trabaja ahora.

La noche de este jueves ha sido muy especial para TVE, no solo ya por la gran gala final de Masterchef Celebrity 8, en la que Laura Londoño se proclamó ganadora, sino porque estaba de estreno. No sé de qué me hablas, el nuevo programa de Mercedes Milá en La 1, junto a Inés Hernand, llegaba a la pequeña pantalla, ocupando el hueco de 4 estrellas. Así llegaba la veterana presentadora 33 años después a RTVE en el access prime time y compitiendo contra grandes pesos pesados como son Pablo Motos y El hormiguero, y GH VIP de Telecinco, formato que, precisamente ella, había presentado durante 16 ediciones.

En este espacio, Milá aprovecha que cuenta con el archivo de RTVE para rescatar algunas de las entrevistas que realizó en sus programas como hilo conductor. Unas charlas que utiliza para explicarle a la gente joven cómo era el pasado de nuestro país. Todo esto, a la ves que se realizan nuevas entrevistas en plató que sirven también para entender el presente. De ahí que la presentadora, en una conversación con VerTele confesara su temores sobre la recepción del público: "Lo voy a vivir mal", confesaba al citado medio.

Mercedes Milá regresa a La 1 con crítica a TVE

Los nervios del estreno ya han pasado, pero Mercedes Milá confesó sus temores por cómo sería la acogida, ahora que vuelve a la televisión púbica después de haber estado en Movistar Plus los últimos años: "Lo voy a vivir como el culo. Lo voy a vivir mal, porque vengo de Movistar, donde he estado cuatro años en paz", revelaba a dicho medio. Pero ya puede respirar tranquila, pues No sé de qué me habla ha encantado al público. Y muchos usuarios de X, que vivieron el estreno de La 1, celebraron la vuelta de la presentadora a RTVE y con un programa como este. "Mercedes Milá sigue siendo una bestia en un plató. Me está gustando #NoSéDeQuéMeHablas", decía uno de los muchos mensajes publicados en la mencionada red social.

Arrancamos!! Aquí tenéis la vuelta de Mercedes Milá a @La1_tve HISTORIA DE LA TV!!! pic.twitter.com/16QnciqRh4 — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) November 30, 2023

Aunque no todo es de color de rosa. Porque, en principio, en el nuevo programa de Milá no se podrá hablar de política. Una decisión tomada por TVE y que no ha gustado nada a la presentadora: "Hay una cosa que me da mucha rabia y es que no nos dejen hacer política, igual que pasaba en Movistar", soltaba la veterana periodista, con dardo a su antigua cadena. Y las razones por las que RTVE ha tomado esta decisión son muy claras: "Los grupos políticos miden de tal modo las salidas en televisión, que si una semana entrevistas a no sé quién de tal partido, a la semana siguiente te ves obligada a hacer... Algo de eso tiene que haber", explica Mercedes.

Inés Hernand y Mercedes Milá, en el plato de 'No sé de qué me hablas' (RTVE).