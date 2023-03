"Incendian mi negocio después de que un influencer de ultraizquierda me señale"

El empresario de la comunicación Marcial Cuquerella, que salió hace pocas semanas de 7nn, ha denunciado un suceso que resume en "no hay polarización, es sólo que no les gusta la gente".

"Incendio en mi negocio dos días después de que un conocido influencer de ultraizquierda me señalara y compartiera datos personales. Ninguna de las trabajadoras (tres mujeres) estaban dentro. No hay polarización, es sólo que no les gusta la gente. No hay nada más peligroso". Con este mensaje en Twitter acompañaba Marcial Cuquerella las imágenes del incendio de su negocio.

El empresario de medios de comunicación achacaba, de alguna manera, a un "conocido influencer de ultraizquierda" la autoría del suceso ya que éste habría hecho público su dirección en redes sociales. Se desconoce, por el momento, quién es esa persona a la que Cuquerella se refiere.

Marcial Cuquerella ha estado de actualidad en las últimas semanas ya que el pasado 1 de febrero anunció su marcha del canal de televisión 7nn, impulsado en su momento por el exdiputado Marcos de Quinto.

Además, Cuquerella se ha mostrado también muy crítico en redes con la postura que Federico Jiménez Losantos está tomando últimamente con los políticos de Vox, con constantes críticas hacia su gestión. "No dices una verdad ni al médico. Hace siglos que no das una exclusiva. Los que te escuchan lo hacen para reírse de tus ocurrencias. No tienes ninguna influencia social ni siquiera en el PP, hasta que se den cuenta y dejen de pagarte por ese trabajo de zapa que intentas con Vox", escribió Cuquerella recientemente en Twitter.