Juan del Val carga contra Jorge Javier y barre para casa: "Se necesita talento"

El colaborador de 'El Hormiguero' ha hablado sin pelos en la lengua sobre la cancelación del programa de Telecinco, 'Cuentos chinos', dirigiéndose sin piedad hacia su presentador.

La mala racha de Telecinco no parece tener fin. La cadena de Mediaset sigue sin dar con la fórmula que le ayude a cambiar sus datos de audiencia y, mucho menos, sigue sin acertar con el contenido idóneo para el access prime time. Esta conclusión se desprende de su último movimiento, que no es otro que la cancelación de Cuentos chinos, un adiós que sigue levantando polémica y todo tipo de reacciones, como la de Juan del Val, rival directo del presentador de Telecinco por compartir franja horaria.

La cadena de Fuencarral puso toda la carne en el asador y enfrentarse directamente e El Hormiguero de Pablo Motos en uno de los horarios más competitivos y comerciales de toda la parrilla. Un enfrentamiento que quiso hacer con un formato creado por la Fábrica de la Tele y que fue literalmente doblado en audiencia por El Hormiguero. Tres semanas duró, pues Telecinco decidió tirar la toalla, ya que el programa de Trancas y Barrancas se posicionó imbatible ante el programa de Jorge Javier Vázquez, que tras 10 emisiones terminó arrinconado siendo la última opción del público.

La opinión de Del Val sobre el programa de Jorge Javier

El eco de este tropiezo se sigue oyendo, pues Juan del Val ha hablado de él en una entrevista en Las Provincias: "No quiero que suene prepotente, pero si suena prepotente, pues que suene. Competir con El Hormiguero es una cosa muy difícil... El Hormiguero no es una cosa que se hace así improvisando. Tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día". El colaborador de Antena 3 se atrevió, incluso, a recordar otras balas fallidas de la competencia, por intentar tumbar al formato de 7 y Acción: "Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien", comienza diciendo.

"Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero. Y si no ha sucedido en 18 años, por algo será", apuntó sin miramientos Del Val. "Es bueno, cuando alguien intenta competir o intentar ganar a El Hormiguero, que se le tenga mucho respeto, porque si no, este tipo de cosas, luego, cuando te pasa lo que te pasa, quiero decir que luego te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien", apuntó, en clara referencia a la carta que escribió el presentador a Motos, o los jocosos guiños utilizados en las promociones, con alusión al programa de Trancas y Barrancas.