José Corbacho se une a la critica a Masterchef y deja al concurso al descubierto

El humorista ha hablado sobre todas las estrategias que utiliza el programa de TVE para crear enfrentamientos y mal rollo entre los concursantes.

"Masterchef" lleva semanas envuelto en una polémica interminable. Desde que Tamara anunciara su intención de abandonar el concurso por motivos de salud mental y Jordi Cruz le contestara sin ningún tipo de tacto, las redes han recordado varios momentos reprochables del programa y muchos exconcursantes, tanto anónimos como celebrities, han hablado sobre el programa.

El último en hacerlo ha sido José Corbacho, el humorista y cineasta que fue uno de los concursantes de "Masterchef Celebrity 2". Aunque Corbacho no se ha referido a la reciente polémica que ha salpicado especialmente a Jordi Cruz, el cineasta ha querido hablar sobre las tácticas que tiene el programa para crear tensiones entre los concursantes y provocar más show. Sobre esto mismo habló hace tiempo Patricia Conde, que incluso explicó que el programa llegaba a apagar los hornos apropósito para crear conflicto y añadir más show al programa.

La estrategia de "Masterchef" en la edición de José Corbacho

Ha sido en el programa 'Versió' de Rac 1 donde José Corbacho ha hablado sobre su experiencia en el talent culinario de TVE y sobre las estrategias que empleaba la productora, y que él vio, para crear mal rollo entre los concursantes: "Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que pusimos mucho de nuestra parte. Fui a la segunda edición de 'Masterchef Celebrity' y en la primera ya había habido algún enganchón entre Fernando Tejero y Loles León, hubo unas peleas".

"Cuando empezó nuestra edición, estábamos Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, yo, Bibiana Fernández... Y claro, intentaron crear algo diciendo 'y, qué fuerte, te ha robado Edu Soto' o 'Silvia Abril te ha robado un tomate'... Y yo pensaba, 'a ver, esto no va a funcionar, esto no irá a ninguna parte'", explicaba el humorista sobre las tácticas de "Masterchef" para enfrentarles.

Unas estrategias que a José Corbacho no le gustaban nada tal y como ha explicado en el programa de radio: "A veces se intenta buscar cosas que no hacen falta". Y parece que esta última polémica es uno de esos casos, porque varios rostros conocidos de TVE incluso han pedido el despido de Jordi Cruz y la cancelación del programa.