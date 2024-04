Mercedes Milá se cuela en 'Masterchef 12' para hablar de su futuro en TVE

La presentadora de la cadena pública visita el programa estrella de cocina tras la controvertida despedida de Tamara para revelar una doble noticia a los telespectadores del concurso.

El pasado lunes 29 de abril fue el sexto programa de 'Masterchef 12', justo después de la polémica y criticada despedida de la concursante Tamara, donde la persona invitada fue la periodista de Televisión Española, Mercedes Milá, la cual aprovechó su aparición en el espacio de la cadena pública para anunciar la renovación del programa No sé de qué me hablas, donde ella será la capitana del barco junto a Inés Hernand.

Ya era la tercera vez que Milá acudía al talent de cocina, lo que dio pie a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, chefs y jueces del programa, a convencerla de que participara en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity'. La presentadora de TVE, negando con la cabeza respondió: "Esto es como que te obliguen a casarte con uno que sabes que no puede hacerte feliz", provocando las risas entre el jurado y los concursantes del programa.

Jordi no quiso darse por vencido y continuó insistiendo a la catalana diciéndole: "primero seremos buenos contigo, nos lo pasaríamos pipa, nos han dicho que tienes mano cocinando, que nos lo ha dicho todo el mundo..." pero solo consiguió recibir otra negativa de la periodista de la cadena pública.

Mercedes Milá anuncia la renovación de 'No sé de qué me hablas'

Además de visitar el programa de cocina para degustar los platos de los concursantes, Mercedes Milá aprovechó la pregunta que le hizo Samantha sobre su continuidad en No sé de qué me hablas para anunciar que "Volveremos a hacer 8 programas. Estoy feliz porque mucha gente me lo pregunta. Porque yo a la audiencia la respeto una barbaridad", momento que el jurado de Masterchef aprovechó en vano para volver a insistir a Mercedes sobre su participación en el talent de cocina, haciendo además un guiño a su paso por el reality de Gran Hermano: "La audiencia ha decidido que quien concursa en MasterChef Celebrity sea Mercedes Milá".

A pesar de que el jurado no consiguiera convencerla, Milá confesó tras la cata que "una de las cosas que me gustan de este programa es el buen rollo que hay entre los concursantes", haciendo una alusión a la exitosa película dirigida por Bayona, La sociedad de la nieve, para decir que "La salvación fue la unión, lo han dicho todos. Si hiciéramos lo mismo en España, fíjate lo que sería. Y no tanta bronca, tanto odio, tanta crítica".

Durante su visita, la presentadora de TVE tampoco perdió el tiempo y aprovechó para probar las creaciones culinarias de cada uno de los concursantes de 'Masterchef 12', dedicando especial atención a Gonzalo, uno de los aspirantes del programa que le contó que cocinaba en ciertas ocasiones en un hotelito de montaña, lo que llevó a Milá a sugerirle que le invitara si estaba soltero. Gonzalo aceptó la propuesta.

Sin embargo, con quien no hizo 'tantas migas' la periodista fue con Samya, que explicó a la catalana que sus compañeros le tenían "envidia" por ser “guapa, con carisma, buena cocinera... a lo que Mercedes respondió con una frase que no dejó indiferente a nadie: "Eres un poco plana”, comentó en relación a los pechos de la concursante. Algo que dejó descolocada y confusa a la joven.