Pepe Rodríguez se pronuncia sobre la última polémica de "Masterchef 12"

Casi una semana después del polémico abandono de Tamara de "Masterchef 12" y todo lo que trascendió, Pepe Rodríguez se ha pronunciado sobre este tema.

Ha pasado casi una semana desde que "Masterchef" se viera envuelto en una fuerte polémica que no solo salpicó al programa, también a sus jueces. especialmente a Jordi Cruz. Porque la forma en que el jurado se tomó el abandono de una de sus concursantes creó una fuerte controversia que provocó las críticas de miles de usuarios en redes sociales.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

Tal fue la magnitud de la polémica, que incluso TVE se vio obligado ha emitir un comunicado anunciando la retirada de ese episodio del talent culinario de su plataforma de streaming, RTVE Play. Y aunque hace unos días el propio Jordi Cruz y Tamara, la concursante que abandonó el concurso, hicieron un vídeo juntos explicando la polémica, esta todavía sigue muy presente.

Os acordáis cuando la federación de fútbol le propuso a Jenni Hermoso hacer un vídeo con Rubiales para parar toda la movida del beso.



*Pues Jordi Cruz lo ha hecho con Tamara. #Masterchefpic.twitter.com/DInccap9uR — HATEUNIC🖤RNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolorr) April 28, 2024

El último en hablar sobre ella ha sido Pepe Rodríguez, que aprovechando la promoción de la película Gardfield, en la cual participa como doblador al castellano, el cocinero ha hablado sobre lo sucedido hace una semana: "¿Cuándo no ha habido polémicas en 'Masterchef'? Pero no ha pasado nada... Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas".

Pepe Rodríguez defiende a "Masterchef"

En dichas declaraciones al medio Informalia, el juez de "Masterchef" ha querido insistir en la labor del jurado y aclarar que ellos no buscan hacer daño: "¿Tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que, en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Esta es de las mejores experiencias de mi vida'".

"No todo el mundo sale contento de 'Masterchef', también ha pasado con algún celebrity, y eso me da pena porque no han entendido el programa", continuaba defendiendo Pepe Rodríguez, quien también tuvo oportunidad de hablar con Tamara: "Me ha dicho que no se podía creer que esto hubiera tenido tanta repercusión, que eso tan anecdótico casi le haya quitado protagonismo a Pedro Sánchez. Qué burrada".