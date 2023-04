Susanna Griso explica por qué no se atreve a participar en "Pasapalabra"

Susanna Griso es una de las cara más reconocibles de Antena 3, pero sorprende que la presentadora de "Espejo Público" no haya acudido nunca a "Pasapalabra" como invitada.

Desde que Antena 3 recuperara "Pasapalabra" hace tres años, muchos rostros conocidos de la cadena han pasado por el programa como invitados para disfrutar de un rato divertido y ayudar a los concursante a acumular segundos para El Rosco, pero hay una cara muy conocida de Atresmedia que todavía no se ha atrevido a acudir al concurso. Se trata de Susanna Griso, que ha confesado en "Espejo Público" cuál es la prueba que le frena a la hora de participar en "Pasapalabra".

Eva González visitó "Espejo Público" para promocionar la octava edición de "La Voz Kids", que se estrenaba anoche. Y aprovechando la visita, Diego Revuelta, copresentador de "Espejo Público" le pidió a Eva González si se atrevía a cantar alguna estrofa aprovechando que él tenía una guitarra. La presentadora de la voz se negó y añadió "seguro que tú si", algo que Susanna Griso intentó frenar advirtiendo "no, no le insistas".

La prueba musical, el gran miedo de Susanna

En este momento Diego Revuelta le revelaba a la presentadora del concurso musical que "Susanna Griso no va a "Pasapalabra", no por otras pruebas más que por la de cantar", algo que confirmaba la propia presentadora apuntando: "Por la prueba musical".

Esta confesión sorprendió mucho a la presentadora sevillana, que hace no mucho ha visitado el concurso que presenta Roberto Leal: "¿Qué dices? ¡Si es la más divertida!". Pero Susanna explicaba que "me cuesta. Con las otras me atrevo más", ante lo que Eva quiso darle un consejo: "Hay que echarle cara dura".

No es la primera vez que la presentadora de "Espejo Público" muestra su negativa a asistir a "Pasapalabra". Recordemos que en verano de 2021, cuando Roberto Leal acudía a "Espejo Público" para promocionar su concurso, la presentadora aceptó formar parte del 'club de las cobardes', en el que también está Sandra Golpe, que no se animan a concursar. En aquel momento, Roberto explicó que "no quieren venir a "Pasapalabra" porque piensan que van a meter la pata, cuando luego todo queda en un vídeo divertido".