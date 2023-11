Belén Rueda confiesa en el Hormiguero el grave problema que sufrió por estrés

En una entrevista cercana, Pablo Motos se saltaba anoche el guion, invitando a la artista a desvelar detalles personales sobre su salud, nunca antes conocidos en público.

El programa presentado por Pablo Motos, líder en la franja nocturna, recibía este jueves a Belén Rueda para presentar su nueva película, La Ermita, un largometraje de la directora Carlota Pereda que se estrena en la gran pantalla el próximo 17 de noviembre.

Tras más de tres décadas en el mundo de la interpretación, la protagonista de títulos como El Orfanato o Mar adentro, vuelve al cine de género con un drama sobrenatural que aborda un tema de plena actualidad, los lazos familiares. "En la película no nos centramos en el miedo por el miedo, sino en las relaciones entre madres e hijas. Hay relaciones que están enquistadas. La madre de mi personaje desaparece y a ella se le queda algo enquistado. Entonces, ve a una niña. Y está viendo que a esa niña le va a pasar lo mismo, porque su madre ha muerto y no ha podido hablar con ella", explicaba emocionada la actriz.

Satisfecha con el resultado

Rueda asegura estar encantada, tanto con su papel, porque "el personaje es muy antipático y me ha costado hacerlo", como con el relato, que la directora aborda desde el plano de ficción, pero logra adentrarse en la conciencia del espectador, explica la actriz, que fue testigo de las reacciones de algunos espectadores al finalizar un pase: "Cuando la gente salió de la película algunos dijeron 'voy a llamar a mi madre' ¿Por qué? Porque hay cosas que no dices nunca y a veces es sano", afirmaba satisfecha.

Belén Rueda nos presenta “La Ermita”, una nueva película de terror que llega a los cines el próximo 17 de noviembre #BelénRuedaEH pic.twitter.com/MeEG4F8tmS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 9, 2023

La entrevista, convertida en un espacio de confidencias y revelaciones por la cercana amistad que ambos comparten desde hace años, llevaba a Pablo Motos a salirse del guion e invitaba a la actriz a hablar abiertamente sobre un problema de salud que marcó un antes y un después en su vida.



"Hubo una época en la que estabas durmiendo unas tres o cuatro horas al día. No más. Hasta que el cuerpo te dio un aviso, uno muy serio. Creo que fue un ictus transitorio", reveló Pablo Motos. La invitada platino confesaba no haber compartido nunca esa información públicamente. Este grave episodio de salud la sorprendió en su domicilio e inicialmente pensó que se trataba de una lipotimia, que suele causar mareos y pérdida temporal de conciencia. Fue su hermana quien, al percatarse de la gravedad de la situación, llamó al médico.



"Un ictus si lo coges a tiempo no es tan grave", comenta Rueda. "Hay tres cosas que te pueden salvar la vida: sonreír, llenar los carrillos de aire y cerrar los ojos e intentar tocarte la nariz. Dependiendo de la zona de la cara que te tocas, es que está afectado una parte del cerebro u otra", prosigue. La ambulancia llegó rápido, detectando que no era una lipotimia, sino un ictus transitorio. "Me dijeron que era estrés por lo cual no era bueno el ritmo que estaba llevando. Te pegas un buen susto".



Los especialistas que la atendieron descubrieron más tarde que tenía un aneurisma. "Cuando pasan este tipo de cosas parece que estás peor, pero lo cierto es que no es así. Mi neurólogo me dijo que ahora estaba mejor que antes y es verdad", afirmaba Belén Rueda. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a reevaluar su rutina y a tomar precauciones adicionales.