Dani Martínez regresa a Mediaset para darle un aire nuevo a su programa estrella

El presentador de 'Martínez y Hermanos', tras no renovar en Movistar Plus, se muda de cadena y lo hace a la que fue su casa durante mucho tiempo, donde las tonterías eran 'las justas'.

Después de la resaca de Papá Noel, y a unos días de la llegada de los Reyes Magos, Mediaset ha querido adelantarse a esta fecha tan señalada anunciando, por sorpresa, que ha comprado Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez que emitía cada jueves en Movistar Plus. Este espacio, que no ha sido renovado por la plataforma de pago tras cuatro temporadas, se verá en abierto en Cuatro, casa en la que estuvo el de León, junto a Florentino Fernández 'Flo' y Ana Simón durante varias temporadas con Tonterías las justas. Así, el cómico regresaría, también, al grupo de Fuencarral después de salir de Got Talent, concurso del que era jurado.

Esta noticia veía la luz este martes 26 de diciembre, cuando el propia humorista, a través de su cuenta personal de X, el antiguo Twitter, comunicaba que "Martínez y Hermanos se muda a Cuatro". Una noticia que ha alegrado a todos los seguidores del leonés, pues antes solo se podía ver este programa si estabas suscrito a Movistar Plus. "En 2024, podrás ver Martínez y Hermanos en abierto. ¡Os esperamos!", ha escrito el presentador en un post en el que comparte la promo en la que se anuncia este cambio de cadena. Todavía sin fecha de estreno.

Dani Martínez regresa a Mediaset

En el vídeo promocional, se ve a Dani Martínez recogiendo todo junto a su equipo en las oficinas de su programa. Entre otras cosas, el cómico se lleva consigo un libro sobre la vida de Julio Iglesias que considera "la biblia". Tras anunciar el salto del formato a Cuatro, el presentador recibe la supuesta llamada de Obama para mostrarle su interés por acudir al show como invitado. "No puedes venir todavía. Si no tenemos montado el plató, ni el sofá. Que te puede el ansia. Que ya sé que no has venido todavía, pero vas a venir. Yo te aviso", bromea, fantaseando con la idea de que el expresidente de Estados Unidos acuda a Martínez y Hermanos.

Martínez y Hermanos se muda a @cuatro 📺

En 2024 podrás ver Martínez y Hermanos en abierto. ¡Os esperamos! pic.twitter.com/DjYvvEcekK — Dani Martínez (@danimartinezweb) December 26, 2023

Con este vídeo se anuncia el fin de una era, la del programa de Movistar, para iniciar una nueva etapa en Cuatro, donde la emisión será en abierto. Cabe recordar que la plataforma decidió no renovar el late show, tras casi dos años de emisión. El servicio de streaming de Telefónica inició las emisiones de la cuarta temporada en septiembre, concluyendo sus entregas en diciembre. Por tanto, no se trataba tanto de una cancelación como de una no renovación, una vez terminados los programas pactados. Producido por Fremantle, Martínez y Hermanos arrancó el 21 de abril de 2022, y supuso el debut de Martínez en la plataforma. Cuando comenzó, el formato pretendía ser un "gran show semanal" con "humor, música y mucha diversión". En cada entrega, tres invitados famosos compartían confidencias, juegos y bromas con el de León. Parte del éxito que ha cosechado desde su estreno ha venido de las redes sociales. Desde el programa se apostó por lanzar cada entrega en emisión simultánea por TikTok LIVE los jueves.