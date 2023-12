El motivo por el que Lola Lolita habría rechazado la llamada de Pablo Motos

Una de las creadoras de contenido más populares de España ha mostrado su arrepentimiento por cómo se comportó durante su visita de la semana pasada al plató de El Hormiguero.

A Lola Lolita no se le va a olvidar fácilmente su paso por El Hormiguero. La jovencísima creadora de contenido, una auténtica celebridad entre el público de su edad, tiene 21 años, ha reconocido que ni siquiera ha podido ver el programa y ha realizada una durísima autocrítica que parece decidirla a pensar que su presencia en el programa de Pablo Motos no fue nada satisfactoria.

Lola Lolita ha ido al hormiguero y Pablo Motos ha puesto su vídeo de la fobia a las agujas.



Cuando ella dice que le da pánico la sangre, al tío no se le ocurre otra cosa que sacarle una aguja con sangre y ponérsela en la cara y ella casi se desmaya de la impresión. Demasiado… pic.twitter.com/Bfgo74urJK — Lara 🎮🎀 (@larajuegoscozy) December 7, 2023

Y, curiosamente, parece que esto no tiene nada que ver con el mal rato que le hizo pasar el presentador mostrándole una aguja con sangre, cuando Lola Lolita le había hecho saber lo mal que se siente con todas esas cosas.

Nada más lejos de la realidad. La influencer, que cuenta, por ejemplo, con casi, 11,5 millones de seguidores en TikTok, reconoce haber estado "nerviosísima" durante su presencia en un programa del que "no se enteró de nada".

"La cagué muchísimo, estaba súper nerviosa. Es más, no he visto el programa por si me muero de vergüenza ajena de verme a mí misma", ha desvelado Lola Lolita a su ingente legión de seguidoras.

La joven alicantina reconoce no haber estado preparada para estar presente en "el programa número 1 de España". "A mí me hacían una pregunta y yo soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro, no me daba tiempo a pensar. Súper mal, habría contestado otras cosas y me habría explicado mejor. Metí la pata en muchísimas cosas".

Lola Lolita y las preguntas de Pablo Motos

Por ejemplo, habría cambiado la versión que dio cuando Pablo Motos le hizo esa pregunta que se puede hacer cualquiera cuando habla de cómo es el "trabajo" de un creador de contenido. "Todos los días tengo que grabar las campañas con marcas es lo que tiene que estar más perfecto, es lo más aburrido, y luego están mis vídeos diarios. Comparto mi vida, yo ni educo ni nada, yo entretengo. Mi equipo somos yo y mi móvil. El manager es mi madre y a no ser que tengas que hacer algo con un cámara, todo es con mi móvil", comentó Lola Lolita que, sin embargo y para sus seguidores, demostró mucha soltura y naturalidad mientras se estaba "divirtiendo" en El Hormiguero.