La Ser y El País se alían en la brutal campaña contra Pablo Motos

Los medios insignia del grupo Prisa se suman a las acusaciones contra el presentador de El Hormiguero deslizando acusaciones como despotismo y presiones a compañeros

El Hormiguero descansa en fin de semana, pero el que no ha tenido demasiado descanso durante estos últimos días ha sido su presentador, Pablo Motos, objeto de una campaña en su contra que no para y que va ganando nuevos aliados bastante obvios con el paso de las horas.

Todo comenzó después de que en el programa Alfonso Guerra dejara su particular diagnóstico sobre la situación que se está viviendo en España últimamente en la que "los humoristas no pueden hacer humor de nada, ni chistes de homosexuales ni de enanos. Hay miedo, no hay libertad de expresión". Estas palabras provocaron bastantes comentarios, entre otros algunos de Gonzalo Miró en Espejo Público y del humorista Facu Díaz en su canal de Twitch.

Fue este último el que levantó la veda desvelando el hecho de que numerosos humoristas habrían sido avisados por integrantes del equipo de Motos para que retiraran algunos chistes de sus shows en los que se hacía referencia al propio Pablo Motos o a su programa y que no habían gustado al presentador valenciano.

La cascada de testimonios en X, la antigua Twitter, no se hicieron esperar y hasta Javier Padilla, exdiputado autonómico por Más Madrid y ya nuevo secretario de Estado de Sanidad, decidió contar su propia experiencia.

Pablo Motos habla de libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibí correo y llamada de su agencia de comunicación.



Supongo que él no lo llama censura sino "gestión de riesgo reputacional" o así



En fin — Javier Padilla (@javierpadillab) November 25, 2023

Y, por supuesto, el Grupo PRISA no ha querido perder esta oportunidad para ponerse a la cola y participar en la brutal campaña que está sufriendo el presentador de El Hormiguero. Uno de sus principales alborotadores ha sido Bob Pop, que ya ha bautizado el caso como Motoos, en alusión al Me Too que se popularizó hace algunos años en Estados Unidos.

Da la sensación de que a PABLO MOTOS, adalid de la libertad de expresión, no le gusta demasiado que le recuerden que es un baboso y un tiranillo de mierda@BobPopVeTV en LA SER hace unos minutos



(habrá más vídeos) pic.twitter.com/J7ToLbAZKz — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 27, 2023

En su colaboración semanal con el Hoy por hoy, en la Cadena SER, Bob Pop ha estado hablando con

Ángels Barceló sobre el asunto. "Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero de lo que no se puede hacer es de él, porque te llama algún esbirro y te dice cuidadito con esto", ha dicho Bob Pop en la mañana de este lunes.

La SER y El País, contra Pablo Motos

"Hay gente que es colaboradora en prensa y sabe que otro comentario de Motos y su sitio peligra", ha llegado a afirmar el colaborador del grupo PRISA. "¿Tú crees que te van a llamar?", preguntó Barceló y Bob Pop reconoció que "eso sería darme contenido para dos semanas" y que "yo ya estoy vetado de antes".

En la noche de este lunes llegará el momento para escuchar la réplica del propio Pablo Motos, que contará con el cantante Sergio Dalma como invitado.

La otra terminal mediática del Grupo Prisa, el diario El País, tampoco ha tenido demasiada compasión del presentador valenciano y de un programa como el suyo que lleva siendo líder absoluto de audiencia en las últimas temporadas.

Esto de @Jimina_Sabadu : Cuando los esbirros de Pablo Motos te encuentran https://t.co/Z9EUEsM8vg vía @el_pais — Maruja Torres (@MistralS) November 27, 2023

Por ejemplo, esto de Jimina Sabadu, este lunes en la sección de televisión: "Da igual que te rías de su pinta, de sus comentarios machistas, o sus asanas en Bikram. Los esbirros de Pablo Motos te encontrarán. Te zarandearán hasta que admitas amar, aunque sea un poquitín, a su líder".