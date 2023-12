El contundente mensaje de Buenafuente a los que critican a Pablo Motos

El veterano presentador catalán ha sido invitado por Mercedes Milà a su nuevo programa, 'No sé de qué me hablas', donde ha hablado sin tapujos sobre su concepto del humor.

La segunda entrega de No sé de qué me hablas, el nuevo programa de Mercedes Milá en La 1 de TVE, ha abordado el tema de cómo a las generaciones de hoy les perturban chistes de los que España se reía ayer. Para ello, ha contado con el humorista y presentador, Andreu Buenafuente, que ha expresado su parecer sobre el complejo choque entre la experiencia y la juventud.

Tras una revisión a los míticos gags de Martes y Trece, el programa ha recuperado conversaciones de Milá con el desaparecido Miguel Gila e incluso Fernando Esteso ha aparecido como invitado estelar para recordar el humor que ha representado a varias generaciones.

Mítos del humor español

"Siempre sale a relucir el tema del presentismo. Ese prejuicio de juzgar según los parámetros del presente a el pasado. Ahí caemos todos, yo el primero", afirmaba Buenafuente, tras aparecer en el programa Esteso cantando La Ramona Pechugona. "Hoy sería burlarse de un cuerpo, en los setenta era un comediante atreviéndose a parodiar el típico cateto del momento. Un cateto que existía. Y que empezaba a quedar delatado. Era una crítica, como se sabía hacer entonces la crítica, a la España que les había parido”.

💥🗣 Andreu Buenafuente 'carga' contra la última polémica de Pablo Motos en 'El Hormiguero'



🔗https://t.co/GzXwAu5FDFhttps://t.co/GzXwAu5FDF — Otro Mundo (@OtroMundoMD) December 8, 2023

Un tema controvertido en las últimas semanas, en el que Andreu Buenafuente ha querido sensatez para unos tiempos en los que "unos dicen que no hay libertad para hacer humor y otros cancelan a los cómicos viejos sólo por ver con las gafas de hoy épocas en las que no éramos como hoy", ha reflexionado el actor, al hilo de la polémica surgida por las recientes declaraciones de Alfonso Guerra en El Hormiguero.



En un momento de la entrevista, Buenafuente señalaba la dificultad de hablar sobre este tema, afirmando que "el humor es muy jodido hablarlo, ¿sabes?". Un comentario que no parecía casual y donde explicaba que hoy en día, los humoristas pasan más tiempo preocupados por lo que no pueden bromear que escribiendo sus monólogos. El productor ha lamentado también tener la sensación de estar limitados en temas sobre los que pueden hacer chistes, mencionando específicamente a homosexuales y enanos como temas vetados.



Mercedes Milá planteaba la idea de hablar sobre "el humor que fue y el humor que es", sugiriendo una reflexión sobre la evolución de la comedia a lo largo del tiempo, señalando que ciertos chistes que antes eran aceptables hoy generan vergüenza, han marcando la diferencia entre el pasado y el presente.