Pedro Piqueras desvela su gran error: "Me arrepentiré toda la vida"

El que fuera presentador de Informativos Telecinco hasta el pasado mes de diciembre se ha "confesado" en su intervención en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca.

Pese a que Pedro Piqueras se jubiló el pasado mes de diciembre después de toda una vida dedicada al periodismo, su testimonio nunca deja de ser interesante. El periodista albaceteño, que dejó Informativos Telecinco después de 18 años consecutivos en pantalla antes de la pasada Navidad, ha sido una de las voces más escuchadas en el Congreso de Periodismo Digital, que se ha celebrado estos días en Huesca.

En la ciudad aragonesa, Piqueras ha hecho un resumen de lo que ha sido su vida profesional, con especial significación para un nombre muy popular, el de Carlos Franganillo, encargado de sustituirle en los informativos de Telecinco y en cuyo fichaje por Mediaset tuvo mucho que ver.

En concreto y sobre este asunto, el periodista albaceteño contó que costó convencer a Franganillo de que fichara por Mediaset. El motivo era que estaba muy bien en Televisión Española, pero Piqueras insistió en que fuese su sucesor. Finalmente, en una cena en su casa, Franganillo se enamoró del proyecto y hoy es el periodista estrella en Informativos Telecinco.

Pedro Piqueras y sus grandes fracasos

La intervención de Pedro Piqueras en Huesca no se redujo a contar los principales éxitos del periodista a lo largo de una exitosa trayectoria profesional que, unos y otros, no han parado de alabar, sino que también hubo lugar para recordar sus "grandes fracasos". "Me pusieron a presentar un programa que se llamaba A plena luz, que era el programa peor iluminado de la televisión. Fracasó, pero el fracaso se debió a mí, que fui con mala actitud. No quería hacer corazón", reconoció Piqueras.

Pedro Piqueras a @iescolar en el #CongresoHuesca: "Hay que ir con buena actitud tengas que hacer lo que tengas que hacer. A los periodistas jóvenes les digo que eso es fundamental. Y también el cómo hagas las cosas, eso lo cambia todo". pic.twitter.com/eOAgMr9yu0 — Ximo Górriz Plumed (@ximogorriz) March 15, 2024

Precisamente ese fue el gran error que destacó el periodista manchego al analizar toda su carrera delante de las cámaras. "No quería hacer nada fuera de la política. Esos errores que cometemos. La vida es mucho más que la política. Hay que ir con buena actitud hagas lo que hagas. Me arrepentiré toda la vida de no haber hecho corazón. Sería el rey de las mañanas", aseguró, entre risas.

Piqueras dejó claro que le costó dar el paso y decidirse a abandonar la televisión a finales del pasado año, pero recordó, entre otras cosas, por qué lo hizo. "Hay que saber irse. Cuando se trabaja hasta las 10 de la noche todos los días de tu vida, no puedes ir ni al cine. Dices ¿cuánto me queda de vida? Eso llega sin avisar. Entonces dije, antes, tengo que vivir la vida", comentó.