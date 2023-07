Un exfutbolista y una popular cantante protagonizan la gran final de Mask Singer

El concurso de Antena 3, presentado por Arturo Valls, sorprendía a toda la audiencia con algo histórico, pues es ha sido la primera vez en proclamar a dos ganadores. Y este es el motivo.

Después de una gran temporada, Mask Singer emitía este miércoles la final del programa presentado por Arturo Valls. Y, como no podía ser de otra manera, el formato de Antena 3 tenía que tener un cierre a la altura de la entrega, por lo que ocurrió algo histórico. Y es que, la final contó con rostros muy reconocidos por todos y concluyó con una doble corona de ganador contra todo pronóstico. Después de siete semanas, este miércoles llegaba la gran final de Mask singer 3 con Gallo, Ratita, Caballito de Mar y Gorila.

Tras las primeras cuatro actuaciones, llegaba el momento de decidir quién era el cuarto finalista. El elegido fue Gallo, el menos votado. Esto provocaba que tuviera que dejar la gran final a un paso de ella. Pero, sin duda, lo que más sorprendió a investigadores y audiencia fue quién se escondía bajo el disfraz: Paco Tous. El conocido actor, sobre todo por su papel en Los hombres de Paco, despistó por completo a todo el mundo. Después llegaría el momento de desenmascarar a Caballito de Mar, que se quedaba en tercera posición y dejaba a todos en shock revelando su identidad: la cantante italiana Sabrina Salerno.

Morientes y Ana Torroja, ganadores de 'Mask Singer'

Con Gallo y Caballito de Mar fuera de juego, llegó el momento del asalto final y elegir al ganador de la tercera temporada de Mask Singer. Sin embargo, en el momento de anunciarlo, ocurría algo histórico. Arturo Valls sorprendía a todos al decir que por primera vez en la historia del concurso de Antena 3 se había producido un empate técnico, un hecho insólito que provocaba que tanto Gorila como Ratita se convertían en dobles ganadores.

El primero de los ganadores en quitarse la máscara en la gran final de Mask Singer fue Gorila. Su identidad dejó a todos con la boca abierta, excepto a Ana Obregón. La actriz había adivinado quién se escondía bajo el disfraz, que no era otro que el exfutbolista y campeón de Europa: Fernando Morientes. El ex del Real Madrid puntualizó que es una persona muy tímida y que gracias a la máscara de Gorila se ha soltado cómo nunca: "He bailado, he cantado. Ha sido tremendo".

Después de conocerse la identidad de uno de los ganadores, de Gorila, llegaba el momento de saber quién se escondía tras el disfraz de Ratita. Así, la otra ganadora absoluta de la tercera temporada de Mask Singer se desenmascaraba ante todos los investigadores, desvelando que bajo Ratita se escondía una de las cantante más célebres de nuestro país: Ana Torroja. La componente de Mecano comentó que, al tratar de esconder su verdadera voz, había sobrepasado límites que desconocía: "He descubierto cosas que no sabía que tenía".

Pero, además de ellos dos, también hubo ganadores en la parte de los investigadores. Y es que, Ana Obregón se alzó con los prismáticos de oro al conseguir acertar cinco de las dieciséis máscaras del concurso de Antena 3.