José Ramón de la Morena se desenmascara en Antena 3 ante la sorpresa de todos

El mítico periodista deportivo se escondía bajo una de las máscaras que fue revelada este miércoles en la segunda entrega de 'Mask Singer 3': "Creo que he superado la timidez".

Este miércoles Mask Singer ofrecía la segunda gala de su tercera temporada, la cual se convirtió en una auténtica locura. Por un lado, ninguno de los investigadores consiguió adivinar la identidad de los desenmascarados. Por otro, las máscaras reveladas fueron una auténtica sorpresa. "¡Qué locura de programa hoy!", exclamaba Arturo Valls al acabar la gala. Pese a ser solo la segunda entrega, el jurado se mostró muy despistado, sin dar en el clavo sobre quiénes se escondían bajo los disfraces de Gnomo y Matrioska: José Ramón de la Morena y Valeria Mazza. Pero no solo le costó a Ana Obregón, a Los Javis y a Mónica Naranjo, pues las redes tampoco acertaron los nombres.

El programa de Antena 3 presentaba este miércoles a nuevas máscaras: Cupcake, Sirena, Matrioska, Gnomo, Gorila y Banderilla. En el primer enfrentamiento, mostraron sus dotes vocales Cupcake, Sirena y Matrioska, siendo esta última la escogida por el público para ser la primera desenmascarada, quien interpretó Bad Habits de Ed Sheeran. Algunas de las pistas que dio como que "formo parte de un selecto club de supermuñecos" o "soy un icono de un país", provocó que los jueces lanzaran alguna suposiciones: desde Alaska, sugerido por Obregón, hasta Tamara Rojo, según Mónica.

El periodista deportivo bajo el Gnomo de Antena 3

Después de las apuestas de los cuatros, Cupcake reveló su identidad demostrando que ninguno había dado en el clavo. Valeria Mazza, la supermodelo argentina, se escondía bajo el disfraz, provocando la sorpresa de los investigadores: "Nadie en España lo hubiera imaginado", decían. Mientras ella admitía habérselo pensado "fenomenal, estar feliz porque nunca había cantado fuera de la ducha y mi gran desafío fue tapar mi acento". Pero, después de este descubrimiento, la revelación de la segunda máscara de la noche causó mucha más asombro.

La segunda máscara de la noche que tocó desvelar fue a Gnomo, tras enfrentarse a Gorila y Banderilla. Las pistas que dio el segundo desenmascarado de la noche también provocó cierto despiste entre los investigadores: "Los gnomos somos muy mañosos a la hora de construir nuestras casas. No hay nada como los cariñosos saludos de tus vecinos. Mi poder preferido es poder detener el tiempo". Antes de lanzar sus apuestos, los cuatro quisieron reconocer el mérito por haber bailado con ese disfraz. Y empezaron a decir quién podría estar bajo Gnomo: Jordi Hurtado, Rodolfo Sancho o Fernando Alonso, fueron alguno de los nombres que sonaron.

De nuevo ninguno acertó, porque quien estaba debajo era el periodista deportivo José Ramón de la Morena: "Se me habían acabado los cuentos para niños y me faltaba contar el del gnomo. Estará flipando ahora mismo mi hijo. Me he sentido muy torpe y acomplejado. Creo que he superado la timidez esta noche", confesaba. Mientras los presentes aplaudían haber cargado con el "disfraz más difícil hasta la fecha".