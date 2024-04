Juanma Castaño atiza sin piedad a los periodistas: "¿En qué profesión estamos?"

El director de "El Partidazo de COPE" mostró su enfado con algunos compañeros de profesión que le criticaron en sus redes sociales por su asistencia a una comida.

Estaba sulfurado Juanma Castaño en la noche de este pasado martes. Aunque desde hace tiempo tomó la sabia decisión de desligarse del mundo de las redes sociales, en su equipo le informaron de que estaba siendo criticado por otros periodistas. El motivo, su presencia en una comida informativa a la que invitaron los dirigentes de la ECA, la asociación de clubes europeos de fútbol contrarios a la Superliga impulsada por Florentino Pérez.

En la típica trifulca entre periodistas, que no debiera interesar demasiado a los oyentes, Juanma Castaño estalló en antena por las críticas realizadas por otros compañeros de profesión, alguno de los cuales, incluso, fue nombrado por el director de El Partidazo de COPE.

Una imagen vale más que mil palabras.



Se explican tantas cosas sin tener nada que argumentar. https://t.co/I0ljtUQCsU — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) April 23, 2024

"Una imagen vale más que mil palabras. Se explican tantas cosas sin tener nada que argumentar", escribió, por ejemplo, Jorge Calabrés, responsable de deportes en El Español, dejando traslucir que Castaño ya había decidido entre posicionarse junto a la ECA o hacerlo a favor de la Superliga.

Juanma Castaño, contra algunos periodistas

Al contarle el asunto, el periodista asturiano no se cortó un pelo al criticar a algunos de sus compañeros. "Los miembros de la ECA han organizado una comida a la que hemos sido invitados algunos medios de comunicación y parece que hay algunos compañeros que están escandalizados por este hecho", ha comentado Castaño.

💥 Juanma Castaño responde a los que le critican por asistir a la reunión con los dirigentes de la ECA



😡 "¿Les parece raro que un periodista se siente con personas que están al frente de instituciones y clubes, y que escuche?"



🤔 "Alucino con algunos periodistas. ¿De verdad… pic.twitter.com/omuVCVLZfQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 23, 2024

"A esos compañeros les diría que no sé si se escandalizan porque yo me tomara un café con el CEO de la Superliga. ¿Les parece raro que un periodista se reúna con personas que están al frente de instituciones para que les escuche? ¿No se puede hacer ni eso? Yo es que alucino con los periodistas. ¿Qué se piensan? ¿En qué profesión estamos para que salga ahora Calabrés diciendo que con una imagen se explica todo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Me vais a dar a mí lecciones de integridad? Venga, por favor".

No fue Calabrés el único que había criticado la presencia de Castaño y de otros muchos periodistas, Relaño, Segurola o Carlos Martínez, entre otros, en la comida organizada por la ECA.

Tampoco las palabras de Juanma Castaño quedaron ahí, ya que a la conclusión de su encendido monólogo, uno de sus habituales colaboradores, Isaac Fouto, le animó a dar más nombres de periodistas y a decir que todos los que le habían criticado tenían un determinador común: su favoritismo hacia el Real Madrid y, especialmente, hacia todas las tesis defendidas por su presidente, Florentino Pérez.