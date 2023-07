Dani Mateo mantiene vivo el espíritu de Wyoming iniciando así el programa

El actual presentador de 'El Intermedio' no quiso que la audiencia se olvidase del titular del programa de La Sexta, por lo que decidió abrir el espacio con un mensaje al respecto.

El Intermedio continúa con su emisión pese a la ausencia de El Gran Wyoming. El presentador titular del programa de La Sexta decía adiós durante un tiempo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. En su lugar, Dani Mateo cogía las riendas del formato en compañía de Sandra Sabatés. Así, lo único que cambiaba era el presentador, manteniéndose la dinámica. Es por ello que el humorista sigue al dedillo el guion original, utilizando las mismas expresiones y abriendo con un monólogo.

Este miércoles, al finalizar precisamente el arranque tradicional de El Intermedio, Mateo se paraba unos instantes para reflexionar sobre su puesto como presentador del programa de La Sexta. "Voy a decir tres obviedades de regalo", comenzaba a señalar el también presentador de Zapeando. Con este mensaje, el cómico pretendía alabar a Wyoming, mantener su recuerdo presente, pero soltando algún que otro zasca. "La primera, desde que presento El Intermedio, el programa no tiene gracia", continuaba.

Dani Mateo evita que se note la ausencia de Wyoming

El ahora presentador de El Intermedio aprovechó el final del monólogo de arranque para reflexionar con la audiencia sobre su papel como conductor del espacio. Tras señalar que desde que está al frente "el programa no tiene gracia", soltó la segunda "obviedad" como él aseguro: "La segunda, lo hago a propósito porque tampoco la tenía cuando estaba el otro señor y no quiero que nada cambie", afirmaba. "Y tercero, como pretendo que todo siga siendo igual, voy a seguir arrancando con la frase: Comienza El Intermedio", soltaba Matro antes de sentarse en la mesa junto a Sandra.

En ese momento, Dani Mateo explicaba a su compañera que "no tenemos gracia por respeto a su legado. ¡Un beso Wyoming que estás en un lugar mejor! Qué asqueroso, estará en un chiringuito con una cerveza", soltando así otro zasca. Después, empezaron a comentar noticias, siendo la primera la paternidad de Bertín Osborne: "Al parecer el cantante tiene semen de fuerza y va a ser padre, no sé si te has enterado", decía dirigiéndose a Sandra Sabatés. "¡A los 69 años! Menudo número también, casi 70... ¿Crees que yo todavía tengo posibilidades?", preguntaba Mateo a la presentadora, que le contestó entre risas: "No creo yo que Bertín quiera tener hijos contigo, no lo veo...". "Dame tiempo...", le respondió el barcelonés antes de que ambos comenzaran a abordar en El Intermedio el resto de noticias del día.