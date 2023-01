El loable motivo por el que el madridista Christian Gálvez cambió de chaqueta

El presentador del concurso "25 palabras", que no acaba de destacar en la parrilla, habla en una entrevista de sus gustos futboleros. "¿Quién no querría ver a Mbappé en su equipo?", pregunta

No están siendo buenos tiempos para Christian Gálvez. Pese al ímpetu con el que apareció su nuevo concurso en la parilla de Mediaset al ser estrenado el pasado 19 de diciembre, 25 palabras, que así se llama el formato que presenta en las tardes de Telecinco, sigue en mínimos. Sin ir más lejos, ayer mismo únicamente concitó la atención de 633.000 espectadores, un 6,7% de cuota de pantalla, muy por detrás de El Cazador, 12.6% y 1.304.000 en La Uno de TVE, que se asienta como segunda opción y, por supuesto, muy lejos del liderazgo que protagoniza Y ahora Sonsoles, con un 12'7% de cuota en Antena 3.

Mientras tanto, el presentador ha concedido una muy interesante entrevista al portal de Internet del diario AS en la que, además de reparar su exitosa trayectoria profesional, tanto en los medios como como investigador y escritor de novelas, cuenta alguna que otra anécdota sobre su vinculación con el mundo del fútbol.

Reconocido seguidor madridista, a Christian Gálvez le interrogan sobre uno de los asuntos de moda: si se perdonaría a Mbappé la renuncia del pasado verano para que pudiera formar parte, de una vez del equipo madridista. "Soy de esos que ya no sé si le querría ver aquí. No se trata de una cuestión de perdón, sino de honor. Sí que es verdad que seguramente no conozcamos toda la intrahistoria y es complicado poder juzgar qué le llevó a coquetear por un lado y luego retractarse. Pero claro, ¿quién no querría ver a Mbappé en su equipo?".

Gálvez se declaró "superfán" de Ancelotti y solo esgrimió una preocupación de cara al buen funcionamiento del equipo de sus amores. "Sí que es verdad que me da bastante pánico tener solo un nueve de referencia por si se lesiona Karim. Pero estoy muy confiado y muy contento, me gusta cómo juega al fútbol".

Colaboración con la Fundación Atlético de Madrid

Durante la entrevista, el conductor de 25 palabras recordó el día en el que "traicionó" al club de su vida para acercarse al eterno rival. Aquello sucedió en 2011, cuando Gálvez prestó su imagen y colaboró con la Fundación Atlético de Madrid, pero fue por una muy buena causa.

"Fue una experiencia. Además, yo soy del Real Madrid, pero cuando se trata de ayuda humanitaria y de echar una mano a los niños a mí no me importa el color de la camiseta. Me involucré en un proyecto superchulo con Infancias sin Fronteras, la Fundación Atlético de Madrid y con Mensajeros de la Paz. Estuvimos en Nicaragua montando unas escuelas y luego también en Argentina, donde montamos otra de fútbol. Claro que eso significa también crear alrededor un comedor, una residencia, un centro médico y una escuela para que, a través del deporte, los niños puedan ver cubiertas sus necesidades básicas".