Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía, y Cristóbal Soria, unidos

El exdiputado de Podemos, ahora fiel aliado de Yolanda Díaz, participará en un nuevo reality televisivo en compañía de otros famosos, entre ellos, el popular tertuliano de "El Chiringuito".

HBO Max ha anunciado la lista de participantes en su próxima gran apuesta en el ámbito del entretenimiento: Time Zone y, entre ellos, hay algún que otro nombre que llama poderosamente la atención. Por encima de todos, está el del exdiputado Alberto Rodríguez.

El político canario fue condenado por el Tribunal Supremo a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esa pena, además, le llevó a ser expulsado del Congreso de los Diputados por parte de la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, y su escaño dejó de estar ocupado en la gran parte de la legislatura que ahora ha terminado.

Pese a ello, Alberto Rodríguez no abandonó la política, aunque sí separó sus caminos de los dirigentes de Unidas Podemos. Esta desunión fue tal que llegó a crear un nuevo movimiento político, Drago se llama, de implantación canaria, y que es uno de los más de 15 partidos políticos que Yolanda Díaz ha atraído para participar en las elecciones del 23J bajo el nombre de Sumar.

¡Bienvenidos a TimeZone jugadores! una competición extrema en la que tendréis que derrotar a la Master of Time, @IamCristinini. #TimeZone se estrena el 14 de julio en HBO Max. Hilo para conocerlos 👇 — HBO Max España (@HBOMaxES) June 15, 2023

Junto a Alberto Rodríguez, participarán en Time Zone rostros muy populares como el exdelegado del Sevilla y tertuliano de El Chiringuito, Cristóbal Soria, la modelo Ángela Ponce; el rapero El Chojín, o la boxeadora Joana Pastrana.

Desde HBO Max se cuenta que en esta "emocionante" propuesta, 10 participantes famosos se enfrentarán a la desafiante tarea de derrotar a la Master of Time, quien estará encarnada por la reconocida presentadora de eSports y streamer, Cristinini. "No existe nada igual, no hay referencias, y por eso la inmersión de estos 10 valientes participantes fue absoluta, creando un producto audiovisual único que encuentra su inspiración en el lenguaje y la estética de los videojuegos”, explicó Miguel Martín, director general de Zeppelin, en la presentación de un formato que, a través de ocho episodios, se estrenará el próximo mes de julio.

Alberto Rodríguez competirá en Time City

El escenario de Time Zone es Time City, un complejo abandonado de dimensiones impresionantes donde la Maestra del Tiempo ha dado vida a un videojuego tangible. En las afueras de este lugar, solo hay un vasto desierto y capas de polvo. Sin embargo, dentro de las instalaciones se despliega una competición extrema, repleta de desafíos que los 10 jugadores deberán superar para avanzar de nivel. Se trata de un juego contra el tiempo emocionante, con el objetivo último de derrotar a la Maestra del Tiempo.