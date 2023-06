Ana Rosa Quintana rompe el silencio y confiesa en directo lo que calló 14 años

Desde luego que la cancelación de Sálvame no ha dejado a nadie indiferente, un adiós que no ha estado exento de polémica ni antes, ni durante y tampoco después de su desaparición.

Los "odiadores" habituales de las redes sociales habían atacado [aún lo hacen a estas horas] con dureza a Ana Rosa Quintana por, supuestamente, no haber dicho una sola palabra del cierre de Sálvame.

También, desde su propia cadena, María Patiño no se cortaba un pelo y dirigía -de forma implícita- en pleno directo unas palabras para Ana Rosa, como respuesta al mutismo de la conductora de El Programa de Ana Rosa tras la cancelación del programa que lleva en las tardes de Telecinco 14 años:

“Un beso a Emma García y a Sonsoles [Ónega]. No voy a olvidar a las presentadoras que se han despedido de nosotros. Y a las que no... Lo tengo muy en cuenta".

María Patiño y Ana Rosa Quintana

Patiño se sumaba así a las críticas hacia Quintana, que han ido creciendo hasta que ella misma ha roto su silencio y ha explicado el motivo por el que no había dicho nada hasta ahora, algo tan evidente como que el viernes ella no trabajó.

Así que Ana Rosa Quintana advertía a su audiencia y al final de su programa cortaba a Joaquín Prat para comenzar diciendo, “por cierto, no he dicho nada porque el viernes no estaba aquí…”.

Y, entonces, se dirigía por primera vez en 14 años directamente al programa de Jorga Javier Vázquez:

“El viernes fue el último programa de Sálvame. Fue durísimo. Los que estamos en la profesión tantos años lo hemos visto muchas veces. Cuando hay tanto talento seguro que les va muy bien. Os deseo lo mejor”.

Tardes con Sandra Barneda y Ana Rosa, después

Hay que recordar que, precisamente, Ana Rosa cogerá el relevo de Sálvame al inicio de la próxima temporada. TardeAR se hará cargo de esta franja que ha dejado huérfana el programa de La Fábrica de la Tele y que desde este lunes 26 ocupa (en teoría solo para el verano) el nuevo programa vespertino de la primera cadena de Mediaset España, Así es la vida, que presenta Sandra Barneda.

Nadie en el plató añadía una palabra más. Muy significativas más si tenemos en cuenta que en los últimos años ha habido una guerra televisiva entre El Programa de Ana Rosa y Sálvame, o más concretamente entre sus productoras, Unircorn Content y la Fábrica de la Tele.

Guerra que traspasó incluso las oficinas de Mediaset y llegó a los espectadores por varios mensajes cruzados entre ambos programas a raíz de la polémica docuserie de Rocío Carrasco.