Losantos desvela el motivo por el que la izquierda no para de corromperse

El comunicador de esRadio se ha hecho eco en su programa matutino de las últimas novedades del caso Tito Berni y no ha dejado títere con cabeza entre la clase política del país.

El caso Tito Berni continúa siendo el punto central de la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles. La corrupción cutre de miembros destacados del PSOE, comandados por el exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo y sus impresentables farras con cenas prohibidas, prostitutas y drogas, aporta cada día una noticia más sucia aún y amenaza con restañar de manera definitiva la ya de por sí limitada credibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por supuesto que Federico Jiménez Losantos, en su programa matinal en esRadio, no se ha puesto de perfil ante semejante escándalo, sino que lo ha analizado concienzuda y críticamente, pero desde un punto de visto más categórico y no solo haciendo caso únicamente a este último caso de corrupción.

Para el comunicador aragonés, la izquierda queda siempre "impune" ante cualquier episodio de malversación de dinero público. "El problema no es que sea una pandilla de hipócritas", afirma Jiménez Losantos refiriéndose a los miembros del Partido Socialista. "No es que sean unos ladronazos de aquí te pillo y aquí te mato, que lo son. El problema es la impunidad que les procura ser de izquierdas", sentencia, rotundo, Federico Jiménez Losantos.

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL las nuevas revelaciones del caso Mediador y cómo se mueven con impunidad frente a los complejos de la derecha.https://t.co/lVFX3qvaNz pic.twitter.com/vSoeolh5Q7 — esRadio (@esRadio) March 2, 2023

"Ser de izquierdas en España es una garantía de que, si te pillan robando, lo negarás y la mitad de la gente, por principio, te creerá, y si te cree poco, da igual, porque al partido no importa lo que te pillen, no importa donde te pillen, grabado y filmado, porque la izquierda es impune".

"Siempre llegarán los tontos de la derecha"

Pero es que Losantos no se conforma con atizar sin piedad a la izquierda, sino que tampoco tiene compasión alguna con la derecha. "Siempre llegarán los tontos de la derecha para asumir, por lo menos, la mitad de la impunidad". "Los complejos de la derecha y la impunidad sistemáticamente delictiva de la izquierda". En eso se resume lo que ha sido la política de este país, "desde la misma Transicíón", asegura el comunicador en esRadio.

"¿Que todos los socialistas son unos ladrones?", se pregunta Losantos antes de contestarse a sí mismo. "No, hombre, no, no cabríamos. Se robarían unos a otros", cierra su editorial matinal el comunicador aragonés.