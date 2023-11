El doctor Cabrera estalla ante Iker Jiménez y lanza su veredicto sobre Cataluña

"No me sale de los cojones", fue la explicación del prestigioso y televisivo forense sobre los 15.000 millones de condonación para Cataluña, ante un muy buen amigo de Pablo Iglesias

Irrepetible momento el que protagonizó en la noche de este pasado jueves José Cabrera en Horizonte, el programa de divulgación que dirige y presenta Iker Jiménez en Cuatro. El prestigioso médico forense, habitual en todo espacio de espacios televisivos y últimamente muy presente en el de Jiménez, no se pudo callar y ofreció su particular visión sobre la amnistía negociada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y las consecuencias económicas que provocará, sobre todo, por la condonación de la deuda.

"Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones de euros que se van a condonar a Cataluña, porque no me sale de los cojones", dijo el doctor Cabrera, visiblemente enfadado, después de que Iker Jiménez le diera la palabra tras asegurar que "el doctor Cabrera ha dicho que se iba, que se iba si no le dejaba hablar 30 segundos".

El doctor Cabrera no se fía de lo que pase con Pujol

Pero la ira del médico forense no se ha quedado ahí, sino que lo ha extrapolado a la figura de Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat. "No quiero que esta ley, de rondón, se lleve el tema de Pujol, que es el mayor saqueo, que ha habido en la democracia".

Ante la insistencia de Iker Jiménez, José Cabrera continuó con su argumento. "Es que ahora a ver si alguien sale y dice que Pujol era un independentista y pum, a la amnistía". En ese punto de la conversación fue cuando se escucha intervenir a Sergio Gregori diciendo que "Pujol se queda fuera de la amnistía", pero ni siquiera eso hizo calmar a José Cabrera, que no parecía tan optimista como su compañero de mesa de debate. "Ah, ya veremos".

Gregori es periodista, habitual colaborador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, y secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid.