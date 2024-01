La amistad de Úrsula Corberó con una cantante que deja impactada a la audiencia

Úrsula Corberó se encuentra de gira promocional por EEUU, en un paso más en su conquista del mercado americano con Lift: un robo de primera clase, una nueva película de acción en Netflix donde comparte protagonismo con Kevin Hart, Vincent D'Onofrio y Jean Reno, entre otros.

El estreno la ha llevado de promoción durante estos días por la televisión estadounidense en compañía de sus compañeros, donde ha dejado boquiabiertos a todos con anécdotas sobre su recorrido internacional y las amistades que frecuenta.

Úrsula, quien ya habló en su momento de cómo conoció a una de las artistas más internacionales del panorama musical durante su paso por el programa estadounidense Tonight Show de Jimmy Fallon, ha repetido experiencia en la cadena, con motivo de la promoción, visitando el plató de The Today Show en la NBC junto a Hart y Gugu Mbatha-Raw.

La actriz protagonista de La Casa de Papel, ha sorprendido a todos con una confesión en la que destaca su relación con la mismísima Madonna, lo que despertaba la envidia del propio Kevin Hart: "We are colegas", decía mezclando el inglés y el castellano.

"Nos conocimos en un avión. Se me acercó y me dijo que era una gran fan mía", explicaba la española, reconociendo su sorpresa y provocando la de los presentes: "Es una locura".¡No me habías dicho nada de esto! ¡Esto es enorme!", exclamaba Hart, que se quedaba impactado cuando Corberó confesaba cómo acabó asistiendo al reciente concierto que la diva dio en Barcelona.

Lift is a 2024 American heist comedy film directed by F. Gary Gray and written by Daniel Kunka. The film stars Kevin Hart (who also served as a producer), Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, and Sam Worthington.… pic.twitter.com/kNdxbUm406