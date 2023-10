La Policía arruina una cita de First Dates: “Amigo, hasta luego”

“Siempre me para la Policía, creen que soy una ex convicta por los tatuajes”, indica Valentina, que no convence a Pablo de desistir de ser agente: “pues ajo y agua”

La cita entre Pablo y Valentina en el programa First Dates de Cuatro no acabó bien y lo curioso es el motivo: la Policía. El cuerpo armado fue la causa de que ambos jóvenes no congeniaran en el programa presentado por Carlos Sobera. No es que la Policía se presentara en el plató a impedir la cita -aunque viendo el resultado hubiera sido mejor- sino que la animadversión de Valentina hacia el cuerpo armado provocó el choque con su pretendiente.

Valentina, que con 23 ya ha tenido pareja, hijos y ha vivido en varios países, tenía una cena con Pablo en First Dates. Todo iba bien hasta que el chico confesó su formación: está estudiando una oposición para ser policía. Automáticamente, la cara de Valentina cambió por completo y zanjó la cita con una frase: “amigo, hasta luego”.

Valentina explica que su animadversión por la Policía viene de que “siempre me paran por la calle, creen que soy una ex convicta por los tatuajes -tiene tatuada hasta la cara-”. “Respétame, soy un artista”, insiste Valentina, que dice que “no me veo con un policía, como mucho con un barbero”.

Pablo sin embargo ha defendido que ser policía es su pasión y que su objetivo es “cambiar el mundo y acabar con las cosas malas”, afirmación que Valentina ha ridiculizado. Pablo tiene muy claro que “ser policía es lo que quiero y si a la persona que tengo enfrente no le gusta, ajo y agua”. Y así es como acabó con Valentina, con ajo, agua y cada uno para su casa.