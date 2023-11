Cristina Pardo y la cariñosa manera en la que Jiménez Losantos la llamó fea

La periodista de Atresmedia recordó de manera irónica al comunicador de EsRadio, con su madre de por medio, durante la ceremonia de entrega de los premios Antenas de Oro.

Cristina Pardo y Federico Jiménez Losantos se han reencontrado en las últimas horas, aunque de manera puramente virtual. La periodista de Atresmedia fue una de las galardonadas en los premios Antenas de Oro que cada año concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (ARTVE) y en su discurso de agradecimiento se acordó del comunicador aragonés.

En realidad, la periodista navarra citó a Jiménez Losantos porque este la había mencionado a ella en una edición reciente de Es la mañana de Federico, el programa matinal que el turolense dirige cada día en EsRadio. Y la historia viene porque el comunicador coincidió con la madre de Cristina Pardo en Teruel durante algún tiempo.

"Tengo que decir que Federico Jiménez Losantos ha hablado esta semana bien de mí, porque a veces habla bien de alguien. Coincidió con mi madre en el colegio en Teruel y esta semana ha dicho que mi madre era guapísima y que yo he salido a mi padre", dijo, entre risas, Cristina Pardo, que también reconocía no entender muy bien el comentario de Jiménez Losantos, aunque le daba la razón certificando que "mi madre es muy guapa".

"Estoy bastante mezclada, no entiendo por qué Federico dice que me parezco a mi padre", añadió la colaboradora de El Hormiguero y presentadora de Más vale tarde. Precisamente, su compañero en la conducción de este último programa, Iñaki López, le pidió a Cristina Pardo que enseñara su galardón, el cual "pesa como un demonio", según la navarra. "A ver cuándo llega el siguiente, Iñaki", acabó bromeando la presentadora.

Jiménez Losantos y Cristina Pardo, en la COPE

Este fue el reencuentro virtual de una extraña pareja, la formada por Cristina Pardo y Federico Jiménez Losantos, que, pese a lo que pueda parecer, compartió experiencia laboral cuando el aragonés era una de las estrellas de la Cadena COPE.

La historia fue recordaba hace unos años, cuando la periodista navarra fue entrevistada en el desaparecido La Sexta Noche. En una sección denominada Sus señorías preguntan, en la que las cuestiones llegaban de diversos diputados, Pablo Iglesias, quién si no, quiso interesarse por esa relación profesional.

“Me ha contado un pajarito que trabajaste con Federico Jiménez Losantos. ¿De esa experiencia se te ha ocurrido el titulo de tu nuevo programa, Malas Compañías?”, fue la cuestión que le formuló Pablo Iglesias con toda la intención del mundo.

Lo que opina Cristina Pardo de Federico

Y, en la respuesta, Cristina Pardo no pudo estar más amable y educada. "Federico Jiménez Losantos en el trato personal es cariñosísimo aunque la gente no se lo crea. Es verdad que como jefe tiene ciertas peculiaridades, pero yo creo que al final de todo se aprende. Cuando tú trabajas con alguien aprendes lo que te gustaría hacer y lo que no. Yo no reniego de esa etapa. Me parece una experiencia en la que aprendí cosas que me gustaban y cosas que no”.

“Me parece un tipo muy listo. Los insultos que profiere no están al alcance de todos. Hila fino. Un día me dijeron que había hablado de mí y que había dicho ‘Cristina Pardo es mala pero es lista’. Dije: ¡coño, viniendo de Federico casi es un halago!”, dijo Pardo en su día.