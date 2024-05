Chanel inaugura Eurovisión 2024 dos años después de su histórico tercer puesto

La cantante hispano-cubana es una de las tres invitadas que actuará en la primera semifinal de Eurovisión junto a Eleni Foureira y Eric Saade.

Los seguidores españoles de Eurovisión están de enhorabuena, porque tras el anuncio de la SVT de los artistas invitados que actuarán en la primera semifinal del concurso que se celebrará el próximo martes 7 de mayo. Tres artistas que participaron en diferentes ediciones de Eurovisión y que no lograron hacerse con la victoria, por lo que intentarán transmitir el mensaje de que ganar no es imprescindible para triunfar en Eurovisión.

Se trata de Chanel Terrero, Eleni Foureira y Eric Saade, que participaron en Eurovisión 2022, 2018 y 2011 respectivamente. Tres cantantes que, a pesar de que no consiguieron hacerse con la victoria en el concurso musical, tuvieron mucho apoyo por parte del público y además cuentan con varios éxitos musicales.

Lo irónico que es que hoy hace 2 años Chanel realizaba su primer ensayo en ESC2022 y hoy realiza su primer ensayo de ESC2024 🤯 pic.twitter.com/ux3HlQ7P4s — Danster 🥭 (@Miguii04FN) May 5, 2024

Los tres serán los encargados de inaugurar el certamen interpretando las tres canciones con las que participaron en Eurovisión, Chanel lo hará con 'SloMo', la canción con la que consiguió el mejor resultado de España desde 1995; Eleni Foureira con 'Fuego' y Eric Saade con 'Popular'. Además, estarán acompañados de 24 bailarines sobre el escenario.

Eric Saade siembra la polémica sobre Eurovisión

Una vez más, el Festival de Eurovisión no va a estar exento de polémica, nuevamente por la participación de Israel en el certamen, un país que ha sido objeto de polémica desde hace meses cuando comenzó su ofensiva contra Hamás en Gaza. De hecho, uno de los tres cantantes invitados ha sido una de las voces más críticas contra el festival.

Se trata de Eric Saade, cantante sueco de origen palestino, que ha aprovechado el anuncio de su participación para arremeter contra la organización del festival en sus redes sociales: "Cuando ya no puedes usar un símbolo de tu etnia en nuestro llamado 'Mundo libre', para mí es más importante que nunca participar... El manejo de Eurovisión por parte de la UER es vergonzoso. No permiten ningún símbolo palestino dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia del mundo son bienvenidos".

Eric Saade via instagram stories (deleted after 1 minute) pic.twitter.com/pvLMyT2fhv — Dan (@vDanDesign) May 4, 2024

Una crítica muy dura que no acababa ahí y con la que justificaba su presencia sobre el escenario: "Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) ya es una broma. ¿Transmitiendo propaganda israelí en horario de máxima audiencia a todo el mundo, centrándose al mismo tiempo en prohibir la bandera palestina? Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en este escenario. Podéis tomar nuestros símbolos, pero no podéis eliminar mi presencia".