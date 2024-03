Una colaboradora del programa de Nuria Roca manda a Juan del Val a su casa

El marido de la presentadora de 'La Roca' se convirtió en el centro de la diana de su compañera, tras la información que desveló su mujer sobre un problema de salud que tenía.

Nuria Roca volvía a sentarse este domingo en su silla de La Roca, y como cada domingo, estuvo acompañada por su habitual equipo de colaboradores de su programa de LaSexta; aunque varios de ellos estaban 'malitos'. Pero eso no frenó a la presentadora de Atresmedia a bromear con lo que le pasaba a Nacho García y a su marido Juan del Val. "Tenemos a varios lesionados en el equipo porque Nacho está de la garganta", explicó la valenciana del mal de su compañero, que no podía hablar muy alto.

"Yo estoy muy bien", comentó, de pronto, Sara Ramos, que fue secundada por Berni Barrachina: "No, tú y yo Sara muy bien, los demás hechos un espantajo". Y Del Val, que no se pudo aguantar, pese a Roca ya había mencionado que estaba pachucho, aseguró que "yo estoy muy bien". Una afirmación como esta, tan rotunda y directa, fue el aliciente perfecto para que la de LaSexta, y esposa del colaboradora, recordase que "tú estás fatal Juan" y explicar qué le ocurría.

Nuria Roca habla de la salud de Juan del Val

"A ti te acaban de infiltrar y no sé si vas a aguantar el programa", reveló la presentadora de La Roca a la audiencia y a todos los presentes en el plató sobre lo que le ocurría al escritor. Este, ni corto ni perezoso, se tomó esa información como un reto y apuntó que "claro que voy a aguantar". Aun así, y pese a este acto de 'valentía', no le quedó otra que reconocer que tenía un problema de salud que le hacía no estar este domingo al 100% como a él le gustaría. "Me pasan varias cosas, no me puedo mover, y no me puedo reír porque sino me duele aquí mucho", confesó.

Y, acto seguido, y tras reconocer su estado de salud, pidió a sus compañeros que lo cuidasen: "Así que por favor cuidadme". Pero, de todos ellos, hubo una que no dudó en dejarle claro que no lo haría: "Pues vete a tu casa porque este programa no es para reírse", soltó sin pudor Sara Ramos. "Te cuidaremos", aseveró la presentadora. Y, aunque no fue un programa fácil para Del Val, el colaborador de Atresmedia estuvo al pie del cañón. De hecho, como muestra de ese 'cuidado', el escritor recibió una agradable sorpresa: un grupo musical ha elegido el título de una de sus novelas para su nombre y se llaman DelParaíso. Pero no solo eso, sino que uno de los singles que han lanzado, que se puede ver ya en las redes sociales del grupo, también está inspirado en otra de las obras del tertuliano, ya que se llama Mentira y una de las novelas de más éxito del escritor lleva el título de Parece Mentira.