Arguiñano revela el secreto mejor guardado de Antena 3: dónde va lo que cocina

El popular cocinero de Atresmedia, finalmente, a respondido a la pregunta que todos se hacen cuando ven su programa: ¿qué hace con los platos que prepara? La respuesta pilla por sorpresa.

Todos hemos visto alguna vez, seguro, a Karlos Arguiñano preparar alguna de sus miles de recetas. El popular cocinero de Antena 3 lleva toda una vida compartiendo sus platos con sus espectadores. Desde que debutase en ETB, el vasco fue cogiendo experiencia frente a las cámaras, llegando a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Estas más de tres décadas frente a las cámaras le han permitido cocinar miles y miles de recetas: "Habré hecho más de 10.000 recetas diferentes en televisión. Estoy todo el día pensando menús dignos, que cada ama y amo de casa pueda hacer con producto de cercanía. Si me hubiera dedicado solo al restaurante habría hecho unas 500 recetas en todos estos años", aseguraba a El País.

Pero, seguro que te has preguntado alguna vez qué se hace con todo lo que cocina. Durante los programas podemos ver que Arguiñano trabaja con varios platos al mismo tiempo para que la audiencia no tenga que esperar ni un solo segundo entre paso y paso. Mientras mete un pollo al horno, saca otro que ya ha pasado por este mismo proceso horas atrás para seguir adelante con la receta. Gracias a ello, el vasco puede sacar varios menús durante un mismo día. En uno de sus últimos programas, el cocinero desvelaba qué pasa con todos esos platos.

Arguiñano revela qué hace con la comida que sobra

"Mucha gente me suele preguntar: ¿Qué hacéis con todo lo que cocináis ahí? ¿Pues qué os parece que hacemos?", lanzaba al aire en su programa de Cocina abierta. Tras esto, y para revelar que era su equipo, y él mismo, quienes acababan degustando los platos. Para contarlo recurría a un símil, comparando a su equipo con los peces de un acuario "que está esperando su ración diaria". Eso sí, tienen que esperar hasta que el programa de Atresmedia acabe para que puedan disfrutar de sus exquisitas creaciones.

"Pues van a tener que estar un rato más, porque hasta que hagamos el segundo no podemos probar. Ese es el mayor dolor que tenemos, porque sino estaríamos todos así". De esta manera, el equipo que hace posible el programa puede degustar cada una de las propuestas que les ofrece Arguiñano al finalizar. Tras contar esta anécdota, el chef vasco comenzaba el plato del día: un guiso de patatas con merluza. Un cocinado que la audiencia aprendería a preparar y que sería degustado posteriormente por el equipo de Antena 3. No obstante, el cocinero vasco reconocía que hay veces en las que le metería un bocado a cualquiera de sus recetas: "Yo ahora mismo le daría a esto también, más aún ahora, que no pueden venir los demás".