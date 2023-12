Sánchez coloca a su periodista más servicial con Silvia Intxaurrondo en TVE

Alán Barroso, defenser acérrimo del líder socialista, se convierte en tertuliano habitual de La Hora de La 1, desde donde puede seguir haciendo su función y por supuesto, cobrando por ello.

No es casualidad que Alán Barroso, politólogo que en su día fuera asesor de Íñigo Errejón, vaya poco a poco metiendo la cabeza en los diferentes medios de comunicación. Especialmente en TVE, convirtiéndose en colaborador habitual de la cadena pública. En concreto en el programa matinal que dirige Silvia Intxaurrondo, La Hora de La 1. Eso sí, ambos tienen en común un pequeño detalle: son defensores acérrimos de Pedro Sánchez.

Es por ello que Barroso ya es tertuliano habitual de las tertulias del magacín que cada mañana se emite en la principal cadena del ente público. La verdad es que se lo ha ganado a pulso con su campaña activa y constante en redes sociales o medios con los que colabora a favor del líder del PSOE. El ya colaborador de TVE -también de Telecinco- no pierde la oportunidad para defender la amnistía o los pactos con independentistas o filoetarras allá por donde pisa y por ello es premiado.

Ahora lo hace en la cadena pública y seguramente cobrando un buen sueldo por sus intervenciones. Ya no solo lo hace desde su cuenta de X, Youtube o su recién estrenado canal de Twitch donde el contenido se basa en alabar al todopoderoso e intentar desprestigiar al resto que no piensa como él. Y por supuesto, oda al jefe supremo. No hay que irse muy lejos en el tiempo, ya que hace menos de dos semanas publicó en su canal de Youtube un vídeo con el título "La increíble historia de Pedro Sánchez".

Un Barroso que como muchos compañeros suyos de la izquierda mediática, ha ido virando su discurso para pegarse al sol que más calienta. Desde esos canales dispara a diestro y siniestro contra los rivales de Sánchez con salidas de tono y enganchones incluso con políticos. Ahora puede hacerlo con el altavoz público de TVE.

Tres días después de señalar a #PODEMOS por (según él) “querer llamar la atención” con la consulta, Alán Barroso describe a Feijóo como “Líder MODERADO de la oposición” y al PP como “partido moderado” en TVE



Mini hilo 1/4 pic.twitter.com/87joQpaQXr — Cecilia Grierson ⭐️⭐️⭐️ (@ceciliaencina) November 13, 2023

Y es que sí, Barroso es de ese grupo de defensores de la causa de Podemos hasta que ha visto que el barco se hunde. Entonces ha girado el rumbo hacia una posición más favorable y menos peligrosa. En el mismo barco están otros como Antonio Maestre o Ana Pardo de Vera, que también han dejado a los morados en la estacada al mismo tiempo que estos han ido perdiendo poder, aunque en su caso se han montado en la nave de Sumar y Yolanda Díaz.