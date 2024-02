Risto Mejide se toma con buen humor lo que hace este joven "con él" por carnaval

El presentador de "Todo es mentira", programa vespertino de Cuatro", mantuvo una charla con un muchacho de Tenerife por su atuendo, el cual se había viralizado en redes sociales.

Los carnavales son los grandes protagonistas de febrero. De hecho, en las últimas semanas, muchas ciudades y pueblos han celebrado esta fiesta, donde el ingenio de la gente para disfrazarse se ha convertido en el gran protagonista del festejo. Uno de los más llamativos de este 2024 ha sido el disfraz de Edei Martín en Santa Cruz de Tenerife, que eligió transformarse en Risto Mejide para deleite de los presentes en las calles de la isla, que disfrutaron muchísimo de este disfraz y de la interpretación de este joven.

Y es que, como no podía ser de otra manera, esta caracterización se viralizó en las diferentes redes sociales, llegando "a las manos" del presentador de Mediaset. Es más, este mismo lunes 19 de febrero, el propio Risto entrevistó a este joven en Todo es mentira, el programa vespertino que presenta en Cuatro. El publicista sentía cierta curiosidad por su atuendo, ya que se había caracterizado de él en su papel de jurado en Got Talent: mesa, gafas y pulsador incluidos.

El doble de Risto Mejide en Cuatro

Risto preguntó en sobre qué había sentido al ser "yo una noche". Y el joven, sin dudarlo, aseguró que "este año ha sido muy diferente, ya que llegué, me senté en una silla y empecé a ver a gente disfrazada y haciendo cosas brutales". Y es que, la gente le pedía que "les valorase", confesó Edei, que no pudo ir de un sitio a otro con sus amigos, tal como tenía previsto, porque la gente hacía cola para que valorara sus disfraces y sus improvisadas actuaciones como si fuese el mismísimo Risto, aunque con un matiz: "Yo no doy 'Pase de oro". Y así, de la nada, "cambié diversión por curro", apuntó este canario, que aun así vivió una experiencia "brutal, descomunal y muy divertida".

La reacción de @ristomejide al estar cara a cara con su doble en directo: "¿Has ligado mucho?" #TodoEsMentira19Fhttps://t.co/LynsxA9V9v — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 19, 2024

Y todo fue gracias a su disfraz, que surgió de una forma muy sencilla: se puso las gafas de sol de su sobrina mientras comían en un restaurante. Su familia se quedó en silencio hasta que uno de ellos señaló su parecido con Risto. El resto de los comensales se mostraron de acuerdo y Edei, a falta de otra idea para su disfraz, decidió ser Risto por una noche. Un atuendo que encantó al propio presentador que no paraba de alabar su disfraz. "¿Has ligado mucho haciendo de mí, o como yo?", preguntó de pronto el de Cuatro. "Si vienes aquí controlas algo", contestó el joven para risa de Mejide, que aplaudió su indumentaria: "Me ha parecido estupendo y un homenaje hacía mí, me he sentido muy honrado".