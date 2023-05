Un hombre se corona en Twitter al contar a la tele gallega cómo asustó a un caco

El señor fue rehén en un atraco a un banco en Moraña y narró a TVG cómo vivió el asalto, cómo el ladrón le amenazó con una navaja para pedirle la cartera y la respuesta que dio se viraliza.

La televisión gallega, TVG, lo ha vuelto a hacer. Hace ya algunos años, Bernardino Garrido relataba para Galicia noticias su peculiar forma de hacer frente a dos asaltantes que iban armados, convirtiéndose en un fenómeno viral y muy compartido en redes sociales. Ahora, tiempo después, la televisión autonómica gallega vuelve a hacerse eco de otro "héroe" al que Twitter se ha encargado de viralizar y coronar. Un hombre, Xosé Manuel Parga, fue víctima de un atraco en un banco en la localidad pontevedresa de Moraña y se ha convertido en todo un fenómeno gracias a la explicación que dio sobre cómo consiguió deshacer del ladrón.

A primera hora de la mañana del martes 2 de mayo, un hombre atracaba la sucursal del Banco Santander de Moraña, llevándose un botín que podría acercarse a los 3.000 euros. El suceso tenía lugar sobre las 8:40 horas, y el autor del mismo amenazó a al único cliente que se encontraba en su interior con un objeto punzante, Xosé Manuel. "Me puso una navaja aquí y la mano por encima del hombro y después me dijo: o me das la cartera o te mato o te clavo", relataba el hombre ante las cámaras de TVG. Pero la cosa no quedaría ahí, pues nuestro héroe gallego acabaría su testimonio de una forma épica.

La valiente respuesta de este hombre a su atracador

"Y yo le dije: pues clávame si tienes huevos. Se lo dije así, con toda la cara. Y el tío escapó", aseguraba este hombre tras no haber sucumbido al miedo pese a la amenaza. Después, acabó admitiendo que "cuando el tipo se fue, me asusté un poco". Y es que el gallego era, en ese momento, el único cliente que estaba en la sucursal bancaria, por lo que el ratero decidió tomarlo como rehén para exigir el dinero de la caja. Esta actuación, como era de esperar, surtió efecto y "el banco le dio el dinero", continuaba relatando Xosé a TVG.

Atracan a punta de navalla un banco en Moraña. Así viviu o atraco Xosé Manuel Parga

👉https://t.co/dT0STnsuAD pic.twitter.com/MHLdiYEV3w — G24 (@G24Noticias) May 3, 2023

Y en todo este caos, tendría lugar la gran hazaña de este gallego que Twitter ha viralizado, acumulando ya más de 2.300 'me gusta', provocando miles de reacciones, incluyendo algunas que lo comparan, precisamente, con la ocurrida hace ya unos años con Bernardino. Y, aunque nos gustaría decir que el desenlace fue más exitoso aún con la captura del ladrón, no podemos decir eso, pues fueron tras él, pero consiguió darse a la fuga con un botín de casi 3.000 euros.