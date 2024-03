El insulto de Alejandra Rubio a su amigo Suso Álvarez en "Así es la vida"

La hija de Terelu Campos fue pillada infraganti por un micrófono abierto al insultar a Suso Álvarez tras una discusión en "Así es la vida".

No están siendo las mejores semanas para Alejandra Rubio, quien está viendo como día tras día son muchos los medios que le dedican noticias al conocerse su relación con Carlo Costanzia después de que la revista "Semana" publicara varias fotografías de la pareja besándose. Aunque las noticias han ido variando con el paso de los días, últimamente la aparición de una posible expareja de la hija de Terelu han hecho que Alejandra vuelta a estar en el ojo del huracán.

La aparición de un joven llamado Alberto, quien además dice ser la expareja de Alejandra Rubio, lo ha puesto todo patas arriba y ha provocado que, tanto Alejandra como Terelu, nieguen la existencia de esta persona, algo que ha enfadado mucho al joven.

Después de que Alberto reapareciera en el programa "Vamos a ver" este mismo viernes, Alejandra Rubio se ha visto obligada a responder al joven, asegurando que ella no ha negado conocerle en ningún momento: "Yo jamás lo he negado, de mi boca no ha salido un 'yo no conozco a esta persona...' Desde luego que esa no es una excusa para sentarse en un plató de televisión".

"Dicho esto, lo que tú quieras, tu novia, tu no novia, tu mujer, de verdad, y no lo digo a mal ni vacilando, lo que te dé la gana..." proseguía explicando Alejandra, "lo único que quiero es que esto ya se acabe, que me dejéis en paz, que estoy viviendo mi vida, que yo estoy con una personas y esto ya se ha acabado. Nos estáis poniendo un montón de trabas, y es muy agobiante vivir así".

El insulto de Alejandra Rubio a Suso Álvarez cazado por un micro

Al escuchar a una Alejandra Rubio muy molesta, Suso Álvarez, también colaborador de "Así es la vida", la interrumpía para hacerle una broma que a ella no le gustó nada: "Con lo del tatuaje te has pasado". Una broma que hacía referencia al tatuaje que le había puesto al chico con su nombre.

Como era de esperar, a la hija de Terelu Campos no le hizo ninguna gracia el comentario y se lo hizo saber a Suso: "¿Pero, tú eres mi amigo o qué leches eres?". Suso se intentó justificar explicando que "es broma, es para reírme un poco, que me ha hecho gracia lo de 'Lex o Sex'", pero las explicaciones de Suso no le sirvieron de nada a Alejandra: "Se acabó el tema, ¿te lo digo en otro idioma?".

Aunque parecía que ahí terminaba la cosa, un micro abierto nos permitió escuchar a Alejandra Rubio hablando con su amigo, a quien le espetó un insulto que no pasó desapercibido en plató: "¿Pero tú eres tonto o qué?". Algo que el colaborador César Muñoz no dejó escapar: "Ahora le insultas durante el vídeo".