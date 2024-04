Moreno avisa a Espadas de la maniobra de Montero: "No viene a por mí"

El presidente de la Junta ha lanzado una llamativa advertencia al líder de la oposición sobre el particular interés por figurar en Andalucía que tiene la ministra y vicesecretaria del PSOE.

El nuevo encontronazo entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha sido la 'marca' de otra sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento. Los diferentes portavoces han ido trasladando a Moreno cuestiones relativas a la gestión, hasta que ha llegado el momento del jefe de la oposición que ha recibido un 'golpe indirecto' del presidente de la Junta, con el que pone en duda el liderazgo de Espadas al frente de la federación socialista y hasta la posibilidad de que ya tenga sustituto.

Espadas durante su intervención se ha lanzado al barro afeando a Moreno que tenga un "problema tan grave" con el protocolo de la Casa Real, en referencia al partido de la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla. El Gobierno andaluz consideró un "atropello" que la ministra María Jesús Montero ocupara el lugar que le correspondía al presidente de la Junta a la derecha del Rey Felipe y este jueves el asunto vuelve a salir en la sesión plenaria.

El líder de la oposición se ha envalentonado y remite a Moreno a que consulte la videoteca para corroborar el protocolo en el encuentro, pero lo que no se esperaba es la respuesta del presidente, que no sólo desmiente a Espadas sino que cuestiona de forma velada una posible maniobra interna en el PSOE para desplazarle.

‼️ Cuánto le ha preocupado a Moreno Bonilla el protocolo de la Casa Real en la Copa del Rey.



Ya podría haber consultado la videoteca para saber que las cosas estaban bien hechas.



🏛️@_JuanEspadas en @ParlamentoAnd pic.twitter.com/Y8ZFvJDBzh — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) April 11, 2024

Moreno advierte sobre Montero

Moreno le ha espetado que durante los últimos cinco años siempre ha ocupado, como representante del Estado, "anfitrión y patrocinador", el mismo lugar a la derecha del Rey y que ahora "una andaluza viene a desplazar", en referencia a la vicepresidenta Montero. Algo que el presidente de la Junta considera que nunca hubiera ocurrido con el presidente de la Generalitat de Cataluña o con el lehendakari del País Vasco, como le ha recordado a Espadas y, anteriormente, también a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.

Mientras sea presidente de Andalucía ocuparé el lugar que me corresponde, no consentiré que se me desplace.



El Gobierno de Sánchez no haría lo mismo con el "molt honorable president de la Generalitat".@JuanMa_Moreno sobre lo ocurrido en la final de la #CopaDelRey. pic.twitter.com/Hke7AuaKsM — PP de Andalucía (@ppandaluz) April 11, 2024

Pero lo que ha llamado la atención es la advertencia de Moreno a Espadas: "Me preocuparía la señora Montero, porque no viene a por mí señor Espadas". El presidente deja su frase en este punto y el resto se queda a la libre interpretación del espectador. Aunque siguiendo el discurrir de la política en Andalucía, cabe recordar que son frecuentes las visitas de Montero a la comunidad e incluso acaparó todo el protagonismo en las últimas campañas electorales y mítines, relegando a Espadas a un papel secundario, al mismo tiempo que se cuestiona su liderazgo en sus propias filas. Además no es la primera vez que Moreno se refiere a la ministra como posible candidata de Ferraz en la comunidad.