Paco Núñez exige a Page que ayude a los agricultores de CLM: "Puede hacer mucho"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha critica duramente en ESdiario la inacción de García-Page, presidente socialista de la región, ante las protestas de los agricultores y ganaderos.

Los agricultores y ganaderos españoles, también los de Castilla-La Mancha, llevan más de tres semanas saliendo a la calle para exigir una mejora de sus condiciones. Con una situación agravada por la sequía, y en lucha contra una PAC "diseñada desde los despachos de Bruselas", tal y como aseveran, y sufriendo adicionalmente una competencia desleal con respecto a los productos extracomunitarios a los que no se les exigen las mismas normal sanitarias, están viendo día a día como trabajan a perdidas.

En este difícil contexto para el sector primario, y con los tractores y chalecos amarillos de los agricultores que han conseguido este miércoles bloquear parcialmente el centro de Madrid copando la actualidad, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, inaugurando la nueva sección regional del periódico, ha concedido una entrevista a ESdiario.

ESdiario. Hoy usted está de visita en Madrid y ha podido ver la concentración de agricultores aquí en la capital. ¿Qué puede hacer García-Page, centrándolo en Castilla-La Mancha? ¿Qué margen de maniobra tiene García-Page y, en general, qué margen de maniobra tiene el Gobierno de España ante un tema que parece que es más bien competencia de la Unión Europea?

Paco Núñez. Yo esta mañana, que hemos viajado primero de Toledo a Guadalajara para visitar el proyecto Hombre y posteriormente de Guadalajara a Madrid para acompañaros en esta entrevista, he podido conversar durante el viaje con una gran cantidad de agricultores que están aquí en Madrid manifestándose para compartir con ellos nuestras reivindicaciones.

Mire, García-Page podría haber aprobado la propuesta que en el último pleno, personalmente, le realicé para iniciar una senda de mejora de la rentabilidad de la agricultura y ganadería. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay un agricultor o un ganadero de Castilla-La Mancha, por hablar de mi territorio, que ve como, a pesar de que trabaja con dureza, a pesar de que trabaja a conciencia, no gana dinero. Esa es la realidad. La realidad es que hoy la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha no es rentable. Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no es rentable? Porque se han elevado los costes de producción. Ha subido más de un 100% el combustible, ha subido más de un 100% la electricidad, ha subido más de un 90% los fitosanitarios, han subido más de un 90% los fertilizantes, ha subido más de un 30% la semilla, ha subido más de un 40% el pienso. Hay, además, un nuevo impuesto al plástico. Todo este tipo de componentes hace que los costes de producción se han elevado de tal forma que ha disminuido el margen de rentabilidad del campo hasta llevarlo a cero o llevarlo a pérdidas, porque los precios siguen estando como siempre, porque hay competencia ilegal de otros productos que no tienen que cumplir la trazabilidad, que sí tienen que cumplir nuestros productos y los precios se caen y por lo tanto no es rentable. En el caso de Mar de Castilla-La Mancha hay un problema grave de agua. Falta agua para el agricultor y para el ganadero.

ESD. Y Page lleva gobernado CLM desde hace años...

PN. Page, que lleva nueve años presidiendo Castilla-La Mancha, más de 30 años en el Gobierno y no ha sido capaz de poner solución a los problemas de falta de agua del campo castellano manchego. Y por supuesto, hay un grave problema con la PAC. La PAC es una PAC socialista y ecologista. El Pacto Verde, sin el cual no había PAC, según dijo Timmermans, el socialista, que era vicepresidente de la Comisión, ha condenado a muchos agricultores y a muchos ganaderos. La implementación de regímenes hace inviable el desarrollo de una política agrícola y ganadera normal. Y provoca recortes en la PAC que podía haber puesto en marcha si hubiera votado que sí a las propuestas del Partido Popular: un fondo de contingencia económico para compensar las pérdidas como consecuencia de los altos costes de producción del campo.

ESD. En términos concretos, ¿qué puede hacer Page para ayudar a los agricultores y ganaderos?

PN. En primer lugar, poder ayudar a los agricultores y a los ganaderos con las pérdidas, porque el momento es excepcional y la solución debía de ser excepcional. En segundo lugar, podía haber aprobado rechazar el actual plan estratégico de la PAC y haber exigido al ministro Planas, no solo él de manera colegiada, y a todo el Parlamento, la rectificación de la senda ecologista de esta actual PAC. Y lo rechazó. Y podía, y puede, hacerlo, y le invito a que lo haga, convocar la Mesa Autonómica del Agua porque hay un pacto regional por el agua firmado por una cincuentena de entidades. Lo firmamos todos menos Podemos y los ecologistas. Lo firmó también el Partido Popular que fue, por cierto, quien lideró y quien propuso esta Mesa del Agua y el Pacto Regional por el Agua.

Y Page debería haber convocado ya la Mesa del Agua para poner un calendario de implementación del Pacto Regional por el Agua. Y no lo ha hecho. También puede emprender una senda de bajada de impuestos al campo. Y no lo hace. Puede simplificar la burocracia del campo. Puede eliminar el cuaderno digital de campo y no lo hace. Hay una serie de trabajos que la autonomía, que tiene grandes competencias en materia agrícola y ganadera, debería de emprender y no hace y debería de tener una hoja de ruta de exigencias al ministerio que lo exige.

