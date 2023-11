Mañueco: "La Legislatura de Sánchez ha empezado pisoteando a Castilla y León"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse "vendido a los radicales" para conseguir su reelección y ha afirmado que la nueva legislatura ha empezado "rompiendo los puentes" con quienes no son sus socios, dando a estos "privilegios" y "pisoteando, insultando y atacando" a Castilla y León.

Una inmensa marea de españoles hemos salido a la calle de forma pacífica y serena para decir NO a la Amnistía, NO a la autodeterminación y NO a la desigualdad.



Vamos a defender a las personas de #CastillayLeón y a todos los españoles desde las instituciones, los tribunales, la… pic.twitter.com/9tvvHV65MN