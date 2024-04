Feria Valencia sede de la celebración del 60 aniversario de AFE

La Asociación de Ferias Españolas (AFE) agrupa actualmente a 34 socios, entre los que se incluyen los principales organizadores feriales de España y proveedores más destacados

Feria Valencia será escenario el próximo mes de mayo de la celebración del 60 aniversario de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), la agrupación empresarial que aglutina la práctica totalidad de las instituciones feriales españolas y principal interlocutora del sector ante administraciones y organismos internacionales.

La elección de Feria Valencia para tal efeméride no es casualidad. Y es que un 14 de mayo de 1964 se firmaba en València y a iniciativa del por aquél entonces presidente de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, D. Ramón Gordillo, el acta de fundación de la Asociación de Ferias Españolas. El próximo 14 de mayo, 60 años después y contando de nuevo como anfitriona e impulsora a la institución ferial valenciana, AFE celebrará sus seis décadas de impulso del negocio ferial en nuestro país.

En el acto está previsto que participen autoridades institucionales, así como los componentes de la Junta Directiva de AFE, encabezada por su presidente Xabier Basáñez. También se ha confirmado la presencia de representantes de UFI – The Global Association of The Exhibition Industry, de la que Feria Valencia es también entidad fundadora, y que estará representada por los directivos Nick Duckdale-Moore y Adeline Vancauwelaert. La celebración del 60 aniversario de AFE el 14 de mayo coincidirá también con la inauguración de otros de los hitos de Feria Valencia, su certamen bienal FIMMA + Maderalia que este año también está de enhorabuena al cumplir 40 ediciones.

En este sentido, Xabier Basáñez, ha explicado que desde AFE se está “muy ilusionado por celebrar este año el 60º aniversario de la constitución de nuestra asociación y de celebrar dicho aniversario en Feria Valencia, en las instalaciones de la entidad que tuvo la iniciativa de su creación, y además, de hacerlo el mismo día 14 de mayo en que se firmó el acta de constitución en 1964. Queremos que sea un acto institucional pero también festivo, de aprendizaje y de reunión distendida de la familia ferial española”.

Por su parte, para el director general de Feria Valencia, Jorge Fombellida, “este acto supone reconocer el papel histórico que ha jugado Feria Valencia en el desarrollo del sector ferial en nuestro país. Hace 60 años fuimos pioneros en crear un ecosistema de instituciones feriales para ayudar a la economía del país. Y hoy, seis décadas después, fortalecemos nuestro compromiso en seguir aportando al desarrollo industrial, económico y social tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España”.

60 años de impulso ferial

La Asociación de Ferias Españolas se constituyó en València el 14 de mayo de 1964, por iniciativa del entonces presidente de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, D. Ramón Gordillo, quien ya ostentaba la presencia de UFI, Unión de Ferias Internacionales y actualmente ‘The Global Association of the Exhibition Industry’. Esta asociación, el principal organismo internacional del sector fue fundado en 1925 por un grupo de instituciones feriales europeas de la que Feria Valencia fue la única institución española participante. Precisamente, Ramón Gordillo ha sido el único presidente de nuestro país que ha dirigido esta entidad internacional en sus casi 100 años de historia.

AFE, por tanto, nace después de la exitosa iniciativa asociativa a nivel mundial impulsada por la Feria Muestrario Internacional de Valencia. En el acta fundacional del 14 de mayo de 1964 se detalla el protocolo seguido en el acto celebrado entonces, cuyo documento suscribieron los representantes de las entidades presentes, asumiendo a su vez los diferentes cargos en el Comité Directivo: la Feria Muestrario Internacional de Valencia -que asumiría la presidencia de la asociación-, la Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona -vicepresidencia-, la Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza -Tesorería-, y las distintas vocalías a través de la Feria de Muestras de Bilbao, la Feria Internacional de la Conserva y Alimentación de Murcia, la Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla y la Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines de Elda. La Secretaría de la asociación estaría en la misma entidad que la presidencia, es decir la asumiría la Feria Muestrario Internacional de Valencia.

Un impacto de 13.000 millones

Actualmente, AFE cuenta con 34 miembros, entre ellos Feria Valencia como entidad fundadora y junto a los principales organizadores de ferias en España y empresas de la industria ferial, cuya actividad representa entre el 80 y el 90% del sector. La actividad de las ferias españolas genera unos 13.000 millones de euros de impacto económico anual (directo, indirecto e inducido) y más de 123.000 empleos directos e indirectos. España es uno de los principales países en materia de ferias de Europa, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Con la celebración de su 60 aniversario en València, AFE quiere destacar y reconocer el papel de Feria Valencia y a su presidente en 1964, Ramón Gordillo, por promover la creación de la única asociación del sector de alcance nacional que actualmente defiende los intereses de la industria ferial en España.