Los jóvenes de Compromís llevan ex presos a la UV para defender la amnistía

El BEA, el sindicato de estudiantes de Compromís, organiza una charla en respaldo de la ley de amnistía con el ex preso del procés, Raul Romeva, generando fuerte polémica en la UV

En pleno debate sobre la Ley de Amnistía, ya registrada por el PSOE en el Congreso a horas de que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez, desde la Comunitat Valenciana le han salido unos firmes defensores dispuestos a vender las bondades de la polémica norma. No es el PSPV-PSOE de Ximo Puig -que todos los días se graba un vídeo de peloteo a Sánchez-, sino el BEA, el histórico sindicato de estudiantes de Compromís.

En concreto, el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), el colectivo de estudiantes de Compromís, ha organizado en la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia una conferencia en defensa de la Ley de Amnistía con un invitado especial: el ex conseller catalán y ex preso por el procés, Raúl Romeva.

Raúl Romeva fue uno de los políticos independentistas que entró en la cárcel y salió tras el indulto de Pedro Sánchez, y ahora será beneficiado con la amnistía, es presentado por el BEA como "preso político" y no como condenado por malversación. A Raúl Romeva le acompañarán el profesor de Derecho penal, Javier Mira, y la directiva de Òmnium -una de las asociaciones alma mater del indepedentismo- Elena Jiménez.

La conferencia con el ex preso Raúl Romeva ha levantado muchas críticas desde sectores de la Universitat de Valencia. El diputado de Vox y catedrático de la UV, Carlos Flores, denunciaba que “jueces y fiscales, abogados y notarios, profesores y académicos, y millones de ciudadanos, llevan semanas diciendo que no a la amnistía. Pero en la mayor Facultad de Derecho de la mayor universidad de la Comunidad Valenciana no han encontrado a un solo jurista que pudiera convertir un mitin en un debate. Y han tenido la barra de llamar ‘preso político’ a un delincuente condenado a trece años por sedición y malversación de caudales públicos”.