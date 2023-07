La sequía lleva a la ruina a Andalucía y Moreno exige la intervención de Europa

El presidente del PP andaluz y la Junta, Juanma Moreno, lanza una alerta sobre lo que ocurrirá si persiste la sequía y hace una reclamación urgente para que no sea "abandonada" por Sánchez.

La sequía se ha convertido en la principal amenaza para Andalucía, que atraviesa su quinto año con esta situación de falta de lluvias. Hemos visto que los primeros afectados han sido los agricultores que se han quedado sin cosecha, o los espacios naturales, también la población sufre restricciones en zonas del interior de la comunidad, e incluso, las zonas turísticas cierran el grifo en las playas.

Un auténtico problema que necesita una solución urgente, porque si no llueve los resultados para la economía de Andalucía serán catastróficos. Así lo ha explicado el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, que ha exigido un plan especial de inversión hidráulica para la región que trasladará de manera formal tanto al Gobierno central y como a las autoridades de Europa.“La sequía es sinónimo de ruina. Si el año que viene lloviera lo mismo que este 2023, la economía andalucía perdería siete puntos de su PIB y 140.000 empleos”, ha apuntado.

Sequía es sinónimo de ruina. Reclamo a España y Europa una financiación especial para que en el Sur podamos responder a la singular falta de agua que padecemos.



Hay actuar ante una situación alarmante.



El potencial de #Andalucía no puede quedar limitado por el déficit hídrico. pic.twitter.com/I1QMKRctrs — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 3, 2023

Moreno ha insistido en que la región “tiene que estar atendida por los poderes públicos” y ha asegurado que, como presidente andaluz, no permitirá que Andalucía "quede abandonada", justo cuando se experimenta un crecimiento del empleo y la economía. Además, no se trata de una escasez de recursos coyuntural, si no que hablamos de uno de los territorios de Europa más sensibles al cambio climático.

Las inversiones evidencian el abandono

Uno de los reproches que ha hecho Moreno durante su intervención en un foro organizado por El Mundo, ha sido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha señalado que ante situación "ruinosa" le “sorprende que el Gobierno haya rebajado un 11.7% el presupuesto de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, una decisión “política” que evidencia que “urge cambiar de estilo de gobierno”.

Ante este escenario, Moreno ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico ha impulsado tres decretos de sequía movilizando 4.000 millones de euros y 542 obras hídricas, 77 de ellas de competencia estatal y de las que se ha hecho cargo la Junta de Andalucía.

Andalucía ha salido al rescate de las obras que Sánchez no ha sido capaz de ejecutar para garantizar la viabilidad del sector agrícola y ganadero.

Por otro lado, el presidente del PP-A también ha abordado una de las mayores polémicas generadas a cuenta de la falta de agua como es el proyecto de Ley de regadíos en Doñana, afirmando que“se ha utilizado el aparato del Estado para denostar la imagen de Andalucía y de los agricultores de Huelva”. “No vamos a consentir ninguna mentira ni injerencia más ya que hemos sido testigos como desde el Gobierno nos han llamado golfos o terroristas medioambientales. A través del insulto no se llega a nada”, ha zanjado.