Julián Muñoz, de la mano de Zaldívar mientras Pantoja se refugia en su público

Las imágenes muestran al ex alcalde de Marbella paseando de la mano de su ex mujer Mayte Zaldívar, en un estado que confirma los peores augurios sobre su estado de salud.

Tras dos semanas ingresado en una clínica de Málaga debido a un agravamiento en su estado de salud, Julián Muñoz finalmente recibió el alta hospitalaria el pasado 25 de marzo por petición expresa de su núcleo, pues quiere continuar su tratamiento médico en la casa de su hija Eloísa, rodeado de su familia.

Aunque durante semanas se ha mantenido en secreto el verdadero motivo de su ingreso y había mantenido una férrea discreción sobre su enfermedad, el entorno de la ex pareja de Isabel Pantoja reconocía que su estado era grave e irreversible.

Marbella dividida ante su situación

Aquejado desde que estuviera en prisión de graves dolencias respiratorias, su salud le llevó a obtener la libertad y a ser tratado de diferentes cuadros médicos difíciles de mejorar, generando preocupación, hasta que, en el último ingreso, él mismo confesó que se trataba de un "cáncer galopante".

Desde ese momento, Mayte Zaldívar se convirtió en su apoyo incondicional y ha sido la responsable de mantener actualizado el informe médico de su ex marido, aclarando en repetidas ocasiones que ya había pasado página por los hechos ocurridos hace veinte años, en los que Muñoz la humilló públicamente al iniciar una relación con Pantoja de la que se enteró por los medios de comunicación.

Tras verlo paseando en diferentes ocasiones junto a su familia, esta vez Muñoz se ha dejado ver por los alrededores de su domicilio junto a la madre de sus hijas, confirmando que de nuevo mantienen una relación estrecha, según ella misma ha reconocido que, tras el empeoramiento del ex edil, su relación había regresado a la normalidad.

En Marbella hay sentimientos encontrados sobre la enfermedad que dice padecer el ex alcalde. Para Diego Escalona, portavoz del movimiento «Marbella se queja» y uno de los «marbelleros» que más ha denunciado la corrupción a través de su plataforma: “La gente ya está harta de que Julián Muñoz salga cada dos por tres en los medios exhibiendo sus dolencias. Ese no es el tema. El asunto es que pague los 46 millones de euros que debe al Ayuntamiento de Marbella, de los que solamente ha abonado 1.021 euros. Y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional. Si quiere irse en paz, que devuelva ese dinero que no es suyo. Y ahora todos los que dicen familiarmente estar arropándole lo único que están haciendo es proteger que no se pierda ni un euro de todo el montante que han hecho desaparecer”.