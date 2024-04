La inesperada elección de Isabel Pantoja como compañero de gira sobre las tablas

El programa “Fiesta” desvelaba ayer en exclusiva el nombre del que será su nuevo acompañante en el escenario durante la gira que conmemora sus 50 años de carrera musical.

Pasaban apenas las 6 de la tarde cuando un periodista del programa Fiesta entraba en el plató de Mediaset con una exclusiva que sembraba la intriga entre los colaboradores, anunciando una inminente noticia que iba a sorprender a todos.

Según adelantaba el compañero de Emma García en el programa, un personaje muy famoso volvería a retomar en breve la profesión que había abandonado hace más de 20 años, con la que se dio a conocer en el mundo artístico.

Un secreto desvelado por error

El colaborador ha tenido acceso a la noticia gracias a que el miércoles pasado, un músico, en concreto uno de los que está de gira con Isabel Pantoja, subía a sus stories de Instagram un pequeño fragmento por error, en el que se veía al hermano de la tonadillera, Agustín ensayando sobre el escenario en solitario.

BOMBA: Agustín Pantoja regresa a la música (via @fiestatelecinco)



El hermano de Isabel Pantoja se subirá de nuevo a un escenario para cantar junto a la tonadillera en un concierto especial que conmemora sus 50 años de carrera. pic.twitter.com/Eipmo7Hni9 — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) April 6, 2024

El programa se puso en contacto de inmediato con su representante para confirmar que lo que habían visto significaba algo más: ‘’Me pongo en contacto con su representante para ver qué me dice respecto a eso y en sus palabras denoté un nerviosismo que podría confirmar lo que sería el regreso profesional de Agustín a los escenarios’’, explica José Manuel.

Además, confirmaba que los stories eran eliminados inmediatamente después de ser publicados, pero Fiesta sí que pudo hacerse con el fragmento del vídeo que sería la pista del regreso del hermano menor de la cantante, el próximo sábado en el concierto que dará Isabel en Madrid.

Y sí, Agustín se volverá a subir a los escenarios y lo hará de la mano de su hermana Isabel Pantoja. Una noticia que ha revolucionado las redes pues hace cuarenta años que los hermanos no se subían juntos a un escenario.

Lo que aún se desconoce es si al esperado concierto acudirá su nueva amiga Mariló, con la que se le relaciona desde hace semanas por una sólida amistad que, al parecer no sería del agrado de su inseparable hermano y que, según confirmaba su ex amiga y asistente, Pepi Valladares a Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles: "No aprueba ninguna amistad en la que vea a Isabel feliz".