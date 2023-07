La amiga más importante y famosa de Anabel Pantoja dejó a Amor fuera del cumple

Mucho se ha especulado con la ausencia de Romeira en la fiesta de 37 aniversario de su íntima colega y ella está muy dolida. Ahora ha trascendido quién está detrás de este sonado "veto".

Este fin de semana ha estado marcado en la prensa del corazón por la fiesta de celebración de cumpleaños de Anabel Pantoja. Como suele suceder con todo lo que rodea a la sobrinísima de Isabel Pantoja, también su 37 aniversario de nacimiento tuvo sus luces y sus sombras.

Y es que este sábado en Fiesta su gran amiga Amor Romeira no pudo evitar romperse al salir a la luz que Anabel no la había invitado a su por otra parte multitudinario sarao. Vamos, que de íntimo no tenía nada.

Entre lágrimas, Romeira admitió que estaba "muy dolida" con la sobrina de la tonadillera y aseguraba desconocer el motivo por el cual su amiga había tenido ese gesto tan feo con ella.

Si alguien pensaba que todo esto iba a quedar ahí estaba pero que muy equivocado. Este domingo Aurelio Manzano llegó al Fiesta de Emma García en Telecinco con toda la artillería pesada para desvelar el motivo real que provocó que la influencer no invitara a su amiga al cumple.

Belén Esteban, su alargada sombra tras la ausencia de Amor Romeira en el cumpleaños de Anabel Pantoja

Según explicó el colaborador, todo radica en la amistad que Anabel mantiene con Belén Esteban: "Hace un tiempo Belén Esteban criticó a Amor Romeira porque decía que contaba cosas de Anabel que no debía contar. Esto a Amor no le gustó y llega un día en el que Belén cuenta algo que no debería haber contado supuestamente, que es cuando confirmó que Anabel estaba con el fisio".

Manzano fue un poco más lejos revelando que después de que Esteban soltase esa bomba sobre su amiga en televisión, Romeira no se tomó nada bien que hiciese lo mismo de lo que previamente la había acusado a ella.

Finalmente, con la llegada de su cumpleaños, Pantoja, conocedora de la enemistad entre sus dos amigas, tuvo que decidir a quién invitar a su fiesta y según Aurelio decidió "tirar por su amiga más importante y más famosa". A saber, la princesa del pueblo.